Чемпіон світу Лунін витіснить сина Зідана з «Реалу»
Андрій Лунін
Еспресо.TV
Український воротар Андрій Лунін стане дублером головного голкіпера мадридців
Український воротар Андрій Лунін у новому сезоні стане дублером основного голкіпера «Реалу» Тібо Куртуа. Натомість Кейлор Навас та син головного тренера Зінедіна Зідана Люка взагалі залишать команду, інформує Goal.com.
Раніше повідомлялося, що Лунін по заверешнні сезону повернеться в Мадрид із оренди в «Леґанесі».
20-річний українець Лунін став чемпіоном світу у складі молодіжної збірної України U-20.