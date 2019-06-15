Українець отримав «золоту рукавичку» найкращого воротаря мундіалю
Володар «золотої рукавичи» Андрій Лунін із найкращим гравцем турніру Лі Кан-Іном
FIFA.com
У Польщі Андрій Лунін продемонстрував, за що його запросили у «Реал»
За підсумками молодіжного чемпіонату світу голкіпер української збірної U20 Андрій Лунін удостоївся нагороди найкращому голкіперу турніру.
Андрій Лунін отримав «золоту рукавичку» чемпіонату світу-2019.
Титул найкращого гравця турніру отримав інший представник клубу іспанської Прімери, нападник збірної Кореї Лі Кан-Ін.
Нагадаємо, що в фінальному матчі українці перемогти корейців 3:1.
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