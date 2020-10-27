Чемпіон світу з бігу на 100 метрів отримав дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил



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Крістіан Коулман пропустить Олімпійські ігри Світлина - GiveMeSport

Крістіан Коулман пропустив допінг-тести

Чемпіон світу з бігу на 100 метрів, американець Крістіан Коулман отримав дворічну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил, що виключає його з числа учасників Олімпійських ігор, яку відбудуться влітку 2021 року в Токіо.

Американець пропустив тести 16 січня та 9 грудня торік, а також був звинувачений у помилці подання тесту 26 квітня цього року. Пропущені три тести протягом 12-місячного періоду призводять до порушення антидопінгових правил та відсторонення на два роки, якщо для спортсмена це перше правопорушення.

Коулман прийняв перший пропущений тест, але оскаржив інші два рішення, проте Дисциплінарний трибунал Бюро з легкої атлетики (AIU) не вважав його аргументи переконливими. Як результат, чемпіон світу на 100 метрів дискваліфікований на два роки і не може брати участі в змаганнях до 13 травня 2022 року.

24-річний атлет, який також виграв золото в естафеті 4х100 метрів разом із командою США на чемпіонаті світу-2019, вважався фаворитом Олімпіади-2021. Проте він туди не поїде.

Квітнева помилка подання пов'язана з тим, що Коулман перебував в Айові, коли до нього за кілька годин до 60-хвилинного вікна звернувся співробітник допінг-контролю (DCO). Перед тим Крістіан вказав в системі місцезнаходження, що буде в Кентуккі. Коулман запитав, чи можна його пройти тестування в Айові, на що отримав відмову, а потім після розмови спробував змінити інформацію про своє місцезнаходження на Айову.

Від імені Коулмана лунали аргументи, що подання не відбулося, оскільки інформація про його місцезнаходження була оновлена до відведеного 60-хвилинного періоду, але Дисциплінарний трибунал AIU відхилив цей захист, наголошуючи, що деталі варто оновлювати «якомога швидше після зміни обставин, і в будь-якому випадку до 60-хвилинного часового інтервалу». Оскільки Коулман летів до Айови за два дні до того, деталі не оновлювалися «якомога швидше». Також було встановлено, що інформація про місцезнаходження оновлена в рижимі минулого часу.

До пропущеного в грудні тесту Коулман виїжджав на різдвяні закупи в той час, коли сказав, що буде доступний для забору проби в своєму будинку в Лексінґтоні. Коулмен стверджував, що він повернувся додому всередині 60-хвилинного вікна, яке тривало з 19:15 вечора до 20:15, і що допінг-офіцери виїхали достроково. Офіцери натомість засвідчили, що це не так, надавши фото, зроблене о 20:21, а квитанції про покупки також ставлять під сумнів претензії Коулмана. Квитанція Walmart свідчила, що Крістіан придбав 16 покупок о 20:22. Коулман стверджував, що повернувся додому, спостерігав за початком гри в Національній футбольній лізі, яка стартувала о 20:15, і, мабуть, знову покинув свій дім.

Дисциплінарний трибунал визнав «очевидним», що спринтер фактично приїхав додому лише після поїздки у Walmart, оскільки інші квитанції про покупки були відмічені часом о 19:13 та 19:53.

Виносячи дворічну дискваліфікацію, Дисциплінарний трибунал описав поведінку Коулмана як «дуже недбалу в найкращому випадку і необережну в гіршому» і вважав, що відсутні пом'якшувальні фактори, які могли б зменшити покарання.

Рішення ще може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді.

Раніше Коулман уникнув покарання після пропуску тестів 6 червня 2018 року, 16 січня та 26 квітня 2019 року, успішно опротестувавши помилку подання в 2018 році. Завдяки цьому Крістіан отримав право взяти участь у чемпіонаті світу 2019 року в Досі, де він виграв дві золоті медалі.

Джерело: Inside the Games