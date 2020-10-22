Як у Києві зірки спортивним легендам відкривали. Фоторепортаж з-під ТРЦ Gulliver

Ілля Кваша, Леонід Буряк і Ольга Саладуха Світлина - Іван Вербицький

Честі бути відзначеними удостоїлися футболіст Буряк, легкоатлетка Саладуха і стрибун у воду Кваша

У четвер, 22 жовтня, у Києві відбулося відкриття трьох нових зірок на «Площі зірок» біля ТРЦ Gulliver.

Зірки №52, 53 і 54 отримали колишній футболіст і тренер київського «Динамо» Леонід Буряк, чемпіонка світу з легкої атлетики Ольга Саладуха і найтитулованіший український стрибун у воду, призер Олімпійських ігор Ілля Кваша.

Легендарні спортсмени не приховували, що для кожного з них таке визнання – велика честь. Приміром, Леонід Буряк тривалий час виношує ідею, аби окрему «Алею зірок» відкрили на честь видатних футболістів київського «Динамо». Проте поки цієї ідеї реалізувати не вдалося, на «Площі зірок» біля ТРЦ Gulliver вже з’явилися три «динамівських» зірки – на честь Валерія Лобановського, Олега Блохіна й ось тепер Леоніда Буряка. 45 років тому це тріо принесло київському «Динамо» і українському футболу загалом перші в історії єврокубки – Кубок кубків і Суперкубок УЄФА.

Чемпіонка світу-2011, бронзова призерка Олімпіади-2012, триразова чемпіонка Європи з легкої атлетики Ольга Саладуха прийшла на урочини в компанії доньки Діани. «Мене завжди надихав приклад наших видатних атлетів, особливо – Сергія Бубки. Приємно, що тепер моє ім’я є на цій Алеї поряд з іменем Сергія Назаровича. Сподіваюся, мої перемоги теж когось надихатимуть», - каже Ольга «Главкому».

«Коли починав заняття спортом, міг тільки мріяти, що колись підійматимуся на світові і європейські п’єдестали. Тепер маю велику честь, що моє прізвище буде на цій Алеї переліку найвидатніших українських спортсменів», - говорить Ілля Кваша.

Зазначимо, що на відкриття нових зірок завітало близько сотні киян. Не бракувало серед них відомих спортсменів. Надто – легкоатлетів. Привітати Ольгу Саладуху прийшли олімпійська чемпіонка Наталія Добринська, чемпіонка світу-2013 Анна Касьянова з чоловіком, бронзовим призером світової першості-2009 Олексієм Касьяновим, призерка Олімпіади-2008 Наталія Тобіас із чоловіком, старшим тренером збірної України зі спортивної ходьби Денисом Тобіасом, призерка Ігор-2012 Наталія Пигида з синочком, чемпіонка ІІ європейських ігор Анна Плотицина, подружжя скороходів Інна Кашина та Іван Лосєв.

Дружня динамівська сім’я була представлена володарем Кубка кубків-1986 Іваном Яремчуком, віце-президентом клубу Олексієм Семененком, знаним у недалекому минулому ді-джеєм Олександром Липенком та старим фанатом Віктором «Утюгом» Загладою. Окрім того, динамівці під відкриття зірки Буряка підготували пісню. Своєрідну, на мотив «Москва, звонят колокола». З іншим текстом, звісно, а назва російської столиці в приспіві була замінена на прізвище лауреата.

Зі стрибунів у воду можна було помітити бронзову призерку Олімпіади-2000 Анну Сорокіну.

Іван Вербицький, «Главком»

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