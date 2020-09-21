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    Шух, Рижикова, Кохан і ще дев’ять переможців. Українські легкоатлети підкорили Балкани

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    У Клужі-Напоці чергову яскраву перемогу здобула багатоборка Аліна Шух - Шух, Рижикова, Кохан і ще дев’ять переможців. Українські легкоатлети підкорили Балкани
    У Клужі-Напоці чергову яскраву перемогу здобула багатоборка Аліна Шух
    Світлина - Ana Maria Oncia

    Без медалей наші атлети залишилися лише в чотирьох видах із тих, у яких виступали

    12 золотих, 13 срібних і 7 бронзових нагород здобули українські легкоатлети на Балканському легкоатлетичному чемпіонаті, який відбувався 19-20 вересня в румунському Клужі-Напоці.

    Михайло Кохан з результатом 75,43 м переміг у секторі для метальників молота. Сергій Перевозников серед молотобійців став п’ятим – 65,78 м.

    Очікувано українською була вершина поудіму за підсумками бігу на 400 м серед жінок: Анна Рижикова з часом 51,74 секунди перемогла, Аліна Логвиненко (52,89) стала другою.

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    Анна Рижикова і Аліна Логвиненко на вершині п'єдесталу

    Також прогнозовано не віддав перемоги в стрибках у висоту переможець етапу Діамантової ліги у Римі Андрій Проценко. Для першого місця йому було достатньо підкорити планку на висоті 2,25 м. Другим тут став ще один українець Дмитро Яковенко – 2,15 м.

    Дуже переконливо у змаганнях семиборок перемогла Аліна Шух. Вона виграла шість видів із семи, ставши третьою тільки в бігу на 200 м і виборола перемогу з сумою 5940 очок.

    Довела свій клас у бігу на 100 м з бар’єрами й Анна Плотицина з Київщини. Вона виграла з результатом 13,21 секунди. Ганна Чубковцова теж виграла свій забіг, але у зведеній таблиці з часом 13,76 сек. стала сьомою. Не вдалося Ганні пробитися до числа призерів і на 200-метрівці. Там вона з результатом 24,45 сек. стала п’ятою.

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    Анна Плотицина довела свій клас

    У стрибках з жердиною сталася несподіванка: киянка Яна Гладійчук, взявши висоту 4,40 м, перемогла досвідченішу суперницю, харків’янку Марину Килипко, яка зупинилася на висоті 4,30 м. В загальному протоколі українки посіли перше і друге місця.

    Ще одну подвійну перемогу українки відсвяткували у бігу на 400 м з бар’єрами серед жінок. Тут перемогла з результатом 55,58 секунди Вікторія Ткачук, котра приїхала в Румунію після першого в кар’єрі подіуму на Діамантовій лізі. Другою слідом за Вікторією фінішувала Марія Миколенко – 57,43 сек.

    Миколенко, Логвиненко, Ткачук і Рижикова принесли Україні також перемогу в естафеті 4х400 м – 3.34,21.

    Тернополянка Наталія Стребкова перемогла в бігу на 3000 м з перешкодами. Її результат – 9.41,38. А ось Анні Жмурко з часом 10.27,07 до третього місця забракло 5,26 секунди. Вона фінішувала четвертою.

    У бігу на 800 метрів переміг Олег Миронець – 1.49,60. Його найпринциповіший суперник Євген Гуцол цього разу фінішував п’ятим – 1.51,00.

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    Олег Миронець став найкращим на 800-метрівці

    Дистанцію 5000 м серед жінок виграла Юлія Шматенко – 15.41,17.

    Перше і третє місця, правда, з дуже скромними результати посіли українці в стрибках з жердиною: Ілля Кравченко (5,20 м) переміг, Артур Бортников (5,00) став третім.

    Другим місцем завершила сезон-2020 метальниця молота з Волині Ірина Климець. Вона в найкращій спробі показала результат 70,57 м і програла тільки румунці Б’янці Ґельбер (72,18 м).

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    Ірина Климець

    У жіночих стрибках у висоту Оксана Окунєва з результатом 1,88 м програла румунці Даніелі Станчу за кількістю спроб і посіла друге місце. Юлія Чумаченко стала третьою – 1,84 м.

    У бігу на 400 м з бар’єрами Дмитро Романчук з результатом 50,61 секунди фінішував другим, а Денис Нечипоренко (51,42) – третім. Українці поступилися лише туркові Берке Акджаму, який переміг з результатом 50,60 сек.

    20-річний Олександр Погорілко посів третє місце на «гладкій» 400-метрівці серед чоловіків. Його результат – 46,87 секунди. Переможцеві, сербу Бошко Кіяновічу, Олександр програв 0,31 секунди, а в на шість років старшого земляка Данила Даниленка, який став четвертим, виграв 9 сотих.

    Друге місце на стометрівці посів чемпіон України Олександр Соколов. З часом 10,35 секунди він п’ятьма сотими поступився Джеку Алі Гарві з Туреччини. Станіслав Коваленко у фіналі фінішував сьомим – 10,62 сек.

    Аналогічною була розстановка сил і в бігу на 200 м. Гарві виграв з часом 20,77 сек., випередивши Соколова на 0,34 секунди. Ще один українець Еміль Ібрагімов став восьмим – 21,54.

    Соколов, Коваленко, Ібрагімов та Погорілко поступилися тільки туркам і стали другими в естафеті 4х100 м. Результат нашої команди – 39,87 секунди – на 0,24 гірше, ніж у переможців.

    Так само як Соколов, Олександр Погорілко в підсумку став поміж українців тим, кому в Клужі-Напоці вдалося здобути три нагороди. Ще одну бронзу він виборов у складі естафети 4х400 м. Олександр біг на заключному етапі, а перед ним Україну представляли Миронець, Нечипоренко і Даниленко. Наш квартет показав результат 3.08,53.

    Ще одне срібло у стрибках у довжину виграла Оксана Мартинова – 6,33 м. Чемпіонці, болгарці Ґабріелі Петровій, українка програла вісім сантиметрів. Ще одна наша співвітчизниця Анна Луньова стала в цьому ж секторі з результатом 6,01 м шостою.

    Другою в бігу на 1500 м стала Орися Дем’янюк. Вона з часом 4.16,97 програла 4,02 секунди румунці Клаудії Бабочі. Досвідчена Анна Міщенко тут фінішувала п’ятою – 4.23.47.

    Ігор Мусієнко в своїй найкращій спробі штовхнув ядро на 19,42 м і став другим. Румунові Андрею Тоадеру сумчанин програв лише два сантиметри. Ще один українець Віктор Самолюк у цьому ж секторі став четвертим – 18,38 м.

    Третім у бігу на 110 м з бар’єрами фінішував Віктор Солянов. З часом 14,09 секунди він програв переможцеві, туркові Мікдату Севлеру, дві сотих секунди, а болгарину Станіславу Станкову, який фінішував другим – одну соту. Кирило Хоменко в цьому забігу став шостим – 14,60 сек.

    Ще одне третє місце Україні принесла 21-річна Дарина Вдовиченко, яка стала призеркою на 800-метрівці з результатом 2.06,07.   

    За межею призерів українці опинилися в стрибках у довжину серед чоловіків. Там Ярослав Ісаченков з результатом 7,59 м став четвертим, а Ігор Гончар (7,49 м) – шостим. Така сама доля спіткала українців і в потрійному стрибку: Владислав Шепелєв (15,74 м) став четвертим, Гончар (15,26 м) – сьомим.

    Не вразили також наші майстрині потрійного стрибка: Тетяна Пташкіна стала сьомою (13,06 м), Ірина Піменова (12,90) – восьмою.

     Читайте також: «Хочеться плакати». Провідна українська атлетка показала, в яких умовах тренується в рідному місті
    Тетяна Пташкіна Андрій Проценко Оксана Окунєва метання молота стрибки у висоту легка атлетика Аліна Шух Анна Рижикова Михайло Кохан Ірина Климець Ігор Мусієнко Олег Миронець Аліна Логвиненко Анна Плотицина Євген Гуцол Данило Даниленко Марія Миколенко Юлія Чумаченко Ілля Кравченко Артур Бортников штовхання ядра Кирило Хоменко Ганна Чубковцова Ярослав Ісаченков Олександр Соколов Сергій Перевозников Марина Килипко Юлія Шматенко Денис Нечипоренко Станіслав Коваленко Анна Міщенко Ігор Гончар стрибки у довжину Віктор Самолюк Яна Гладійчук Дмитро Яковенко Оксана Мартинова Віктор Солянов Наталія Стребкова Орися Дем’янюк Вікторія Ткачук Еміль Ібрагімов Олександр Погорілко Ірина Піменова Б'янка Ґельбер Даніела Станчу Дмитро Романчук Бошко Кіяновіч Анна Луньова Дарина Вдовиченко Владислав Шепелєв
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