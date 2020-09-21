Шух, Рижикова, Кохан і ще дев’ять переможців. Українські легкоатлети підкорили Балкани

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У Клужі-Напоці чергову яскраву перемогу здобула багатоборка Аліна Шух Світлина - Ana Maria Oncia

Без медалей наші атлети залишилися лише в чотирьох видах із тих, у яких виступали

12 золотих, 13 срібних і 7 бронзових нагород здобули українські легкоатлети на Балканському легкоатлетичному чемпіонаті, який відбувався 19-20 вересня в румунському Клужі-Напоці.

Михайло Кохан з результатом 75,43 м переміг у секторі для метальників молота. Сергій Перевозников серед молотобійців став п’ятим – 65,78 м.

Очікувано українською була вершина поудіму за підсумками бігу на 400 м серед жінок: Анна Рижикова з часом 51,74 секунди перемогла, Аліна Логвиненко (52,89) стала другою.

Анна Рижикова і Аліна Логвиненко на вершині п'єдесталу

Також прогнозовано не віддав перемоги в стрибках у висоту переможець етапу Діамантової ліги у Римі Андрій Проценко. Для першого місця йому було достатньо підкорити планку на висоті 2,25 м. Другим тут став ще один українець Дмитро Яковенко – 2,15 м.

Дуже переконливо у змаганнях семиборок перемогла Аліна Шух. Вона виграла шість видів із семи, ставши третьою тільки в бігу на 200 м і виборола перемогу з сумою 5940 очок.

Довела свій клас у бігу на 100 м з бар’єрами й Анна Плотицина з Київщини. Вона виграла з результатом 13,21 секунди. Ганна Чубковцова теж виграла свій забіг, але у зведеній таблиці з часом 13,76 сек. стала сьомою. Не вдалося Ганні пробитися до числа призерів і на 200-метрівці. Там вона з результатом 24,45 сек. стала п’ятою.

Анна Плотицина довела свій клас

У стрибках з жердиною сталася несподіванка: киянка Яна Гладійчук, взявши висоту 4,40 м, перемогла досвідченішу суперницю, харків’янку Марину Килипко, яка зупинилася на висоті 4,30 м. В загальному протоколі українки посіли перше і друге місця.

Ще одну подвійну перемогу українки відсвяткували у бігу на 400 м з бар’єрами серед жінок. Тут перемогла з результатом 55,58 секунди Вікторія Ткачук, котра приїхала в Румунію після першого в кар’єрі подіуму на Діамантовій лізі. Другою слідом за Вікторією фінішувала Марія Миколенко – 57,43 сек.

Миколенко, Логвиненко, Ткачук і Рижикова принесли Україні також перемогу в естафеті 4х400 м – 3.34,21.

Тернополянка Наталія Стребкова перемогла в бігу на 3000 м з перешкодами. Її результат – 9.41,38. А ось Анні Жмурко з часом 10.27,07 до третього місця забракло 5,26 секунди. Вона фінішувала четвертою.

У бігу на 800 метрів переміг Олег Миронець – 1.49,60. Його найпринциповіший суперник Євген Гуцол цього разу фінішував п’ятим – 1.51,00.

Олег Миронець став найкращим на 800-метрівці

Дистанцію 5000 м серед жінок виграла Юлія Шматенко – 15.41,17.

Перше і третє місця, правда, з дуже скромними результати посіли українці в стрибках з жердиною: Ілля Кравченко (5,20 м) переміг, Артур Бортников (5,00) став третім.

Другим місцем завершила сезон-2020 метальниця молота з Волині Ірина Климець. Вона в найкращій спробі показала результат 70,57 м і програла тільки румунці Б’янці Ґельбер (72,18 м).

Ірина Климець

У жіночих стрибках у висоту Оксана Окунєва з результатом 1,88 м програла румунці Даніелі Станчу за кількістю спроб і посіла друге місце. Юлія Чумаченко стала третьою – 1,84 м.

У бігу на 400 м з бар’єрами Дмитро Романчук з результатом 50,61 секунди фінішував другим, а Денис Нечипоренко (51,42) – третім. Українці поступилися лише туркові Берке Акджаму, який переміг з результатом 50,60 сек.

20-річний Олександр Погорілко посів третє місце на «гладкій» 400-метрівці серед чоловіків. Його результат – 46,87 секунди. Переможцеві, сербу Бошко Кіяновічу, Олександр програв 0,31 секунди, а в на шість років старшого земляка Данила Даниленка, який став четвертим, виграв 9 сотих.

Друге місце на стометрівці посів чемпіон України Олександр Соколов. З часом 10,35 секунди він п’ятьма сотими поступився Джеку Алі Гарві з Туреччини. Станіслав Коваленко у фіналі фінішував сьомим – 10,62 сек.

Аналогічною була розстановка сил і в бігу на 200 м. Гарві виграв з часом 20,77 сек., випередивши Соколова на 0,34 секунди. Ще один українець Еміль Ібрагімов став восьмим – 21,54.

Соколов, Коваленко, Ібрагімов та Погорілко поступилися тільки туркам і стали другими в естафеті 4х100 м. Результат нашої команди – 39,87 секунди – на 0,24 гірше, ніж у переможців.

Так само як Соколов, Олександр Погорілко в підсумку став поміж українців тим, кому в Клужі-Напоці вдалося здобути три нагороди. Ще одну бронзу він виборов у складі естафети 4х400 м. Олександр біг на заключному етапі, а перед ним Україну представляли Миронець, Нечипоренко і Даниленко. Наш квартет показав результат 3.08,53.

Ще одне срібло у стрибках у довжину виграла Оксана Мартинова – 6,33 м. Чемпіонці, болгарці Ґабріелі Петровій, українка програла вісім сантиметрів. Ще одна наша співвітчизниця Анна Луньова стала в цьому ж секторі з результатом 6,01 м шостою.

Другою в бігу на 1500 м стала Орися Дем’янюк. Вона з часом 4.16,97 програла 4,02 секунди румунці Клаудії Бабочі. Досвідчена Анна Міщенко тут фінішувала п’ятою – 4.23.47.

Ігор Мусієнко в своїй найкращій спробі штовхнув ядро на 19,42 м і став другим. Румунові Андрею Тоадеру сумчанин програв лише два сантиметри. Ще один українець Віктор Самолюк у цьому ж секторі став четвертим – 18,38 м.

Третім у бігу на 110 м з бар’єрами фінішував Віктор Солянов. З часом 14,09 секунди він програв переможцеві, туркові Мікдату Севлеру, дві сотих секунди, а болгарину Станіславу Станкову, який фінішував другим – одну соту. Кирило Хоменко в цьому забігу став шостим – 14,60 сек.

Ще одне третє місце Україні принесла 21-річна Дарина Вдовиченко, яка стала призеркою на 800-метрівці з результатом 2.06,07.

За межею призерів українці опинилися в стрибках у довжину серед чоловіків. Там Ярослав Ісаченков з результатом 7,59 м став четвертим, а Ігор Гончар (7,49 м) – шостим. Така сама доля спіткала українців і в потрійному стрибку: Владислав Шепелєв (15,74 м) став четвертим, Гончар (15,26 м) – сьомим.

Не вразили також наші майстрині потрійного стрибка: Тетяна Пташкіна стала сьомою (13,06 м), Ірина Піменова (12,90) – восьмою.