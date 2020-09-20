На Прикарпатті пом’янули знаменитого атлета Вірастюка трейловим забігом і презентацією книги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майстри трейлу долали 15,8 кілометрів Світлина - ФЛАУ

Організатори обіцяють зробити змагання традиційними

На Прикарпатті вже вдруге відбувся пробіг слідами Галицької Трансверсальної залізниці пам'яті знаменитого атлета Романа Вірастюка.

На старт неподалік міста Тлумач вийшло понад сто учасників. Майстри трейлу долали 15,8 кілометрів, фінішувавши на мальовничому березі річки Дністер.

«Природні ландшафти, гостинні організатори та дух дружби і здорового способу життя об'єднали всю бігову спільноту. Крім основної дистанції проводилися також пробіги для всіх охочих, зокрема, для дітей на дистанціях 3 кілометри і 500 метрів, - розповідає прес-службі ФЛАУ президент Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області Віталій Матешко. - Переконаний, що ці трейлові змагання матимуть подальший успіх та стрімке зростання учасників».

Проте змагання запам’ятаються учасникам не лише спортивною складовою.

«Однією з родзинок заходу стала книга римованих слів «Я міг давно так жити», у якій Роман Вірастюк на чотирьохстах сторінках описав безліч подій, відчуттів та емоцій зі свого яскравого життя і з життя оточуючих його людей», - додав Віталій Васильович.

У цій книзі на 400-х сторінках Роман Вірастюк розповідає про своє життя

Бронзового призера чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра Романа Вірастюка не стало 27 липня 2019 року. Йому був 51 рік.