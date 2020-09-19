Ярославі Магучих – 19. Спокусливі фото юної української чемпіонки



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Ярослава Магучих побила юнацький світовий рекорд Світлина - Instagram Ярослави Магучих

Ярослава впродовж року перевершила чимало визначних досягнень

Сьогодні, 19 вересня, 19-й День народження святкує Ярослава Магучих, одна з найобдарованіших українських спортсменок, віце-чемпіонка світу-2019.

Ярослава народилася у 2001 році в Дніпрі. Спершу дівчинка разом із сестрою Анастасією відвідувала секцію карате, навіть стала володаркою коричневого поясу, паралельно малювала абстрактні картинки, але врешті зосередилася на легкій атлетиці.

Переможниця юнацького чемпіонату світу-2018, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор-2018, переможниця юнацького Євро-2018 і континентальної першості-2019 серед юніорів – це досягнення Магучих, яка стрибає у висоту, на юнацько-юніорському рівні.

А торік Ярослава стала активно перемагати серед дорослих. 3 травня 2019 Магучих у віці 17 років і 226 днів перемогла у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в столиці Катару Досі, з особистим рекордом 1,96 м і стала наймолодшою переможницею в історії змагань.

Трохи згодом на етапі Діамантової ліги у Юджині Ярослава показала результат 2,00 м, ставши наймолодшою атлеткою в історії, яка підкорила цю висоту.

На чемпіонаті світу-2019 Ярослава здобула срібло у протистоянні з росіянкою Марією Ласіцкене, встановивши новий світовий рекорд серед юніорок (2,04 м). При цьому не продовжувати боротьби, щоб не піддавати 18-річну підопічну ризику травмуватися, Магучих порадила її тренерка Тетяна Степанова.

За підсумками сезону-2019 Ярослава отримала від Світової легкої атлетики нагороду «Зірка, яка сходить», а також стала переможницею в аналогічній номінації в Європі та за версією Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Крім того, за підсумками виступів у 2019 була визнана в Україні «Найкращою легкоатлеткою року» та «Зіркою, яка сходить».

Зимовий сезон-2020 Ярослава розпочала з семи перемог на семи стартах і сподівалася розвинути успіх на Олімпійських іграх у Токіо. Магучих мріє про олімпійське золото і прагне побити світовий рекорд, який належить болгарці Стефці Костадіновій (2,12 м). Проте наразі плани юної українки відтермінувала пандемія коронавірусу.

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