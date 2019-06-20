Чемпіон світу з футболу похизувався, що його привітав Саакашвілі (фото)



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Георгій Цитаїшвілі забив на мундіалі у польщі в найпотрібніший момент FIFA.com

Георгій Цитаїшвілі не приховує задоволення від цієї зустрічі

Новоспечений чемпіон світу з футболу серед молоді до 20-ти років, автор третього голу в фінальному матчі проти збірної Кореї, український футболіст грузинського походження Георгій Цитаїшвілі похизувався, що отримав привітання з перемогою від колишнього президента Грузії, а нині українського політика Михеїла Саакашвілі.

«Дуже приємно коли такі люди вітають, і бажають успіху в усьому, Радий був зустрічі», - підписав Георгій світлину у власному Instagram.

Цитаїшвілі - Саакашвілі: зустріч двох грузинських синів українського народу

Нагадаємо, що раніше Цитаїшвілі сказав, що за перемогу на мундіалі команда не тримала жодної копійки. У відповідь заступник міністра спорту Микола Дубневич оголосив розмір державних преміальних, які отримають футболісти.