З душею. Українські футболісти виконують «Ще не вмерла...» напередоні фіналу мундіалю (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ці хлопці гімн співають так само завзято, як грають Павло Кубанов (УАФ)

Вже цим виконанням славня українці дали зрозуміти, як сильно вони налаштовані

Здається, настільки потужно наші спортсмени національного славня перед чи після спортивних змагань ще не виконували. Мова про футболістів молодіжної збірної України, які вчора виграли чемпіонат світу серед команд, не старших 20-ти років.

Власне, вже з передматчевого славня виконання напередодні фіналу можна було зрозуміти, що хлопці ляжуть кістьми, але перемоги не віддадуть. В принципі, так пристрастно і з душею наша команда й грала.

Нагадаємо, що у фінальному поєдинку збірна України перемогла команду Кореї 3:1.