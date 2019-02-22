Ігор Суркіс: Відсутність Вербіча проти «Челсі» - втрата. Але у нас є Сідклей і Цитаїшвілі



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Ігор Суркіс вірить у можливості своїх футболістів Укрінформ

Перша реакція власника киян на результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Президент «Динамо» Ігор Суркіс в інтерв’ю клубним ЗМІ прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, на цій стадії динамівці зустрінуться з лондонським «Челсі».

- Я відреагував на жеребкування абсолютно спокійно, - каже Ігор Михайлович. - Нам попався дуже іменитий суперник, буде цікаво подивитися, на якому рівні ми знаходимося. Ми завжди прагнемо грати в Лізі чемпіонів, а «Челсі» - якраз суперник такого рівня. Наша команда теж прогресує. Не бачу нічого страшного в такому жеребі. Дуже важливо в цьому протистоянні зберегти інтригу до матчу-відповіді в Києві. Тоді, думаю, у нас будуть шанси пройти «Челсі». Вірю в хлопців, думаю, команда теж з оптимізмом сприйняла це жеребкування.

До нашої зустрічі пройде кілька турів чемпіонату України, футболісти перебуватимуть у кращих кондиціях. Зрозуміло, що в Англії зовсім інший рівень чемпіонату, ми давно не грали з таким потужним суперником, тому хотілося б подивитися, чого ми насправді варті та як прогресує наша молодь.

- «Динамо» вже зустрічалося з «Челсі» на груповому етапі, досвід ігор з англійцями допоможе?

- Так, ми тоді вийшли з нашої групи, зігравши з лондонцями вдома 0:0 та поступившись на виїзді 1:2. Цього разу в 1/8 фіналу буде протистояння з двох матчів. Думаю, на цьому етапі ніхто не хоче зупинятися, тому, вважаю, це буде цікаве протистояння насамперед для «Динамо».

- З того часу в команді залишилися Буяльський, Гармаш, Сидорчук. Чи допоможе їхній досвід у складних матчах?

- Команда не складається з двох чи трьох гравців, це цілісний колектив. Зараз атмосфера всередині колективу чудова. Олег Лужний грав в Англії і підкаже, як найкраще провести поєдинок, особливо на виїзді. Непереможних суперників немає. У нас достатньо хороша міцна та молода команда, упевнений, хлопці на полі віддаватимуться з першої до останньої хвилини, щоб продемонструвати свої найкращі якості. Крім усього іншого, це для них ще шалена реклама та можливість показати себе. Якщо вони хочуть перейти до топ-чемпіонатів та спробувати свої сили там, потрібно показувати свою майстерність, клас та хороший, якісний футбол якраз у таких матчах. А не відбиватися протягом 90 хвилин і сподіватися, що випадково залетить якийсь м’яч чи якимось дивом ми пройдемо далі. Насамперед, необхідно розраховувати на власні сили, добре підготуватися морально та проявити свої найсильніші якості. Словом, я не бачу жодної трагедії в тому, що нам дістався такий титулований суперник.

- Те, що зараз «Челсі» в чемпіонаті бореться за зону Ліги чемпіонів, має зіграти нам на руку?

- Коли команди виходять на таку стадію, вони не дивляться на інші обставини, а просто грають кожен матч. У «Челсі» достатньо велика лава запасних, ми не знаємо, хто буде грати. Звичайно, можна враховувати, з ким лондонці будуть зустрічатися у своєму чемпіонаті у цей період, але насамперед ми маємо думати про власну гру, а не про те, що робитиме «Челсі» у протистоянні з нами. Я з оптимізмом дивлюся на майбутні зустрічі з англійцями і сподіваюся, що вболівальники теж віритимуть у свою команду, тож триматимемо кулаки.

- Чи добре, що перший матч на виїзді?

- Так, домашній матч-відповідь прийнято вважати невеликою перевагою за умови вдалого збігу обставин у першій грі. Тоді і ажіотаж навколо гри буде, і глядачі прийдуть підтримати команду. До речі, хочу ще раз подякувати вболівальникам за несамовиту підтримку у вчорашньому матчі з «Олімпіакосом». Якщо перед домашнім матчем у нас будуть реальні шанси пройти далі, майже впевнений, що збереться повний стадіон.

- У першому матчі точно не зіграє Беньямін Вербіч...

- Так, це втрата. Проти «Олімпіакоса» добре зіграв Шабанов, але сподіваюся, що якнайшвидше відновився Кадар. Коли в команді є конкуренція та можливість замінити одного гравця іншим, це завжди добре. Також хотілося б, щоб оптимальні кондиції набирали бразильці. Не знаю, яким буде склад, мабуть, зліва буде використано Сідклея чи Цитаїшвілі. На мою думку, усі, хто працює з «Динамо», зокрема я, тренерський штаб, усі співробітники мають вірити в те, що нашій команді вдасться здолати цей важкий бар’єр.

Джерело: Офіційний сайт Динамо