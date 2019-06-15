Дубль Супряги приніс Україні титул чемпіонів світу з футболу! (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Супряга з партнерами за збірною України піднялися на світову вершину FIFA.com

Олександрові Петракову і його підопічним вдалося неможливе

Молодіжна збірна України з футболу стала чемпіоном світу серед гравців, не старших 20-ти років. У фінальному поєдинку наша команда здобула вольову перемогу над корейцями.

Україна U20 - Корея U20 - 3:1

Голи: 0:1 - Лі Кан-Ін (5, з пенальті). 1:1 - Супряга (34). 2:1 - Супряга (53). 3:1 - Георгій Цитаїшвілі (89)

Україна: Андрій Лунін - Олександр Сафронов, Валерій Бондар, Данило Безкоровайний - Юхим Конопля, Олексій Хахльов (Максим Чех, 56), Кирило Дришлюк, Віктор Корнієнко - Георгій Цитаїшвілі, Супряга (Сікан, 62), Булеца (Кащук, 88). Тренер - Олександр Петраков

Корея: 1. Лі Ґван-Йон — 4. Лі Чжі-Соль, 5. Кім Гюн-Ву, 3. Лі Чже-Ік — 2. Гван Те-Гьон (к), 20. Кім Се-Юн (Ом Вон-Сан, 46), 6. Кім Чжун Мін, 18. Чо Йон-Ук (Чжон Се-Чжін, 63), 19. Чжун Чой (Лі Кю-Гьок, 80) - 10. Лі Кан-Ін, 9. О Се-Гон. Тренер - Чун Чжун-Йон

Судді: Ісмаїл Ельфатх — Кайл Аткінс, Корі Паркер (усі — США)

Попередження: Кім Гюн Ву (33), Лі Чже-Ік (56), О Се-Гон (79) - Юхим Конопля (86)

15 червня. Лодзь (Польща). Стадіон «Відзев»

Вже з того, з яким завзяттям українські футболісти виконали напередодні матчу національний славень, було зрозуміло, що ця команда налаштована ідеально. Звісно, натхнення гравцям додало кілька тисяч фанатів, які оперативно з'їхалися до польського Лодзя з усіх куточків нашої держави. При цьому українських вболівальників могло бути ще більше, але чимала їх частина до стадіону банально не доїхала через те, що польські прикордонники сильно зволікали з проходженням паспортного контролю. Один із київських фанатів розповів «Главкому», що простояв разом із друзями на кордоні 12 (!) годин. Звісно, «завдяки» такій прискіпливості поляків кошти на поїздку були витрачені марно.

Треба сказати, що граничне налаштування попервах зіграло з українцями злий жарт. Вочевидь більшість наших футболістів не змогли уникнути мандражу і його наслідком став ранній пенальті. Уже на другій хвилині гри Данило Безкоровайний в самому куті карного майданчика біля лицьової лінії вдарив суперника по нозі. Рефері спершу порушення не помітив, але після підказки відео-асистента рішення змінив. А Лі Кан-Ін виконав удар з позначки майстерно.

З цього моменту і впродовж усього першого тайму перевага українців у володінні м'яча була величезною. Але попервах створювати поблизу воріт Лі Ґван-Йона гостроту нашій команді заважав величезний брак у передачах. Це теж вочевидь були наслідки надмірної нервозності, яка не зникла майже до самої перерви.

Заспокоїтися українцям допоміг гол, забитий Владиславом Супрягою на 35-й хвилині. Шанс у нашої команди з'явився після виконання штрафного. Корейці двічі м'яч вибивали - спершу зі штрафного майданчика, потім з ноги Олексія Хахльова, який був першим на підбиранні. На лихо азійців, скинувши м'яч з ноги українця, вони знайшли в центрі власного карного майданчика нападника суперників. Супряга швидко зметикував, розвернувся і пробив «шведою» акуратно і точно в кут - 1:1!

А по перерві на полі була вже інша збірна України - не лише заряджена на боротьбу, а й морально врівноважена, з чітким розумінням, що саме треба робити для перемоги.

Вирішальний, як виявиться, епізод чемпіонату настав невдовзі після поновлення гри. Юхим Конопля по місцю правого півсереднього сміливо взяв гру на себе і відпасував поміж оборонців на хід Супрязі. Владислав зробив те, що йому не вдалося наприкінці півфінального поєдинку з Італією. Динамівець швидко оцінив ситуацію і холоднокровно спрямував м'яч у лівий, дальній від себе кут - 2:1!

Попереду був весь другий тайм і часу на те, щоб відігратися, корейці мали вдосталь. Однак українці зробили те, що в них прекрасно виходило у шести попередніх поєдинках цього мундіалю - вміло сушили гру і проводили гострі контратаки. Одну з таких ударом метрів з 17-ти цілком міг завершити Віктор Корнієнко. Корейцям у цьому епізоді пощастило, що м'яч розминувся зі стійкою якимось сантиметрами.

Найідеальнішу нагоду відігратися корейці втратили на 70-й хвилині, коли головою після подачі кутового бив Кім Гюн-Ву. Та нашу команду врятував воротар Андрій Лунін, який зробив суперсейв, перевівши м'яч у поперечину. Далі ж голкіпера підстрахували оборонці.

Зе одну нагоду на 86-й хвилині мав О Се-Гон, але його удар головою вийшов надто слабким і для Луніна труднощів не склав.

А невдовзі був 60-метровий спурт Георгія Цитаїшвілі. Протягнувши м'яч через півполя, Георгій пробив точно в нижній кут - 3:1!

Врешті, українці дотерпіли і переписали історію українського футболу. Ще ніколи наші національні збірні з футболу не ставали чемпіонами навіть у Європі, не кажучи вже про мундіалі.

Іван Вербицький, «Главком»