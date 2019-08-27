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    Чемпіон України з футзалу понизиться в класі через відсутність коштів

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    Завершуючи бличкучий минулий сезон, футзалісти навіть не уявляли, що попереду їх чекає невизначеність - Чемпіон України з футзалу понизиться в класі через відсутність коштів
    Завершуючи бличкучий минулий сезон, футзалісти навіть не уявляли, що попереду їх чекає невизначеність
    ФК "АРПІ-Запоріжжя"

    Переможець минулого сезону Екстра-ліги запорізький АРПІ сподівається, що знайде кошти хоча б на участь у першій лізі

    «АРПІ Запоріжжя» в новому сезоні не буде грати в Екстра-лізі, про це повідомляє офіційна сторінка чинного чемпіона України. Проблема банальна – брак фінансування. Попри невизначеність, команда все одно продовжує тренувальний процес в режимі щоденних одноразових занять на базі ДС «ЗАС». Про ситуацію що склалася, розповідає гравець «АРПІ Запоріжжя» Олександр Оліщук:

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    - Ситуація у нас дуже складна. Як такого настрою немає. Я бачу по хлопцях, що їм важко даються тренування. Можливо, в значній мірі вплинула новина, що ми не будемо грати в Екстра-лізі. Не знаю. Хочеться вірити, що керівництво клубу зможе зберегти команду хоча б для участі в першій лізі.

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    Гучні перемоги запорізької команди лишилися позаду

    Підтверджує слова Оліщука і головний тренер ФК «АРПІ Запоріжжя») Ігор Москвичов:

    - Доля команди на сьогодні ще не відома. Ми все літо готувалися до ігор в Екстра-лізі, але зараз не змогли підтвердити в ній свою участь. Причина банальна - не дозволяють фінансові ресурси клубу. Зараз сподіваємося підготувати колектив гравців для участі в першій лізі чемпіонату України. Час, для того щоб заявитися туди ще є. Турнір стартує в жовтні. Однак варто визнати, що, на жаль, бюджетного фінансування може не вистачити і на першу лігу. Потрібна допомога зацікавлених осіб, людей, яким небайдужа доля запорізького професійного футзалу. На сьогодні у нас 95 відсотків складу - місцеві гравці. Футболістів з досвідом одиниці, решта хлопців - талановита молодь, яка хоче грати і розвиватися. Ми свідомо відмовилися від приїжджих футболістів, хочемо створити виключно запорізький колектив, на ігри якого будуть приходити глядачі і підтримувати своїх хлопців.


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    Багато років АРПІ тримався за рахунок коштів її засновника Едуарда Босенка, який сьогодні вже не взмозі нести такий фінансовий тягар

     

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    Запоріжжя фінансування футзал тренер Олександр Оліщук Ігор Москвичов
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