  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Потренувалися і посмажили м’яса. Запорізькі легкоатлети за відсутності стадіону готуються на Хортиці (фото)

    • Розсилка
    Візуально тренування серед такої краси виглядають дуже привабливо - Потренувалися і посмажили м’яса. Запорізькі легкоатлети за відсутності стадіону готуються на Хортиці (фото)
    Візуально тренування серед такої краси виглядають дуже привабливо
    Фейсбук Миколи Кардача

    Проблема з тренувальною базою змушує спортсменів і тренерів викручуватися

    За відсутності в обласному центрі стадіону, запорізькі тренери та атлети тренуються, де можуть. Про це на власній сторінці в «Фейсбуку» розповів тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак» Микола Кардач.

    Читайте також

    «Дякуємо рідній природі за хороше тренування на священному острові Хортиця. Бачили розкопки, бігали гірки, їли шашлик, гуляли по сосновому лісу. Чудово!» - написав наставник. А потім додав: «Навіть, якщо в Запоріжжі буде десять стадіонів (хай так і буде), тренування на природі все одно залишатимуться невід'ємною частиною підготовки легкоатлетів». 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Призерка чемпіонату України в стрибках у висоту Вероніка Крамаренко
    Потренувалися і посмажили м’яса. Запорізькі легкоатлети за відсутності стадіону готуються на Хортиці (фото)
    Потренувалися і посмажили м’яса. Запорізькі легкоатлети за відсутності стадіону готуються на Хортиці (фото)
    Фейсбук Миколи Кардача

    У принципі, нічого нового в таких тренуваннях для запорізьких легкоатлетів немає. «У мене креативні тренери. Олена Володимирівна та Костянтин Михайлович Рураки завжди щось вигадують. На Хортиці буває тренуюся, в манежі, на стадіоні «Локомотив» – всюди де тільки можна», - пожартував над проблемою відсутності стадіону в недавньому інтерв’ю «Запорізькому спорту» бігун Микита Барабанов.

     Читайте також: На чемпіонаті України з легкої атлетики розіграють рекордний призовий фонд
    Читайте також
    Запоріжжя легка атлетика Костянтин Рурак Олена Рурак Микита Барабанов Вероніка Крамаренко Микола Кардач
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ