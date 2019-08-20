Потренувалися і посмажили м’яса. Запорізькі легкоатлети за відсутності стадіону готуються на Хортиці (фото)



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Візуально тренування серед такої краси виглядають дуже привабливо Фейсбук Миколи Кардача

Проблема з тренувальною базою змушує спортсменів і тренерів викручуватися

За відсутності в обласному центрі стадіону, запорізькі тренери та атлети тренуються, де можуть. Про це на власній сторінці в «Фейсбуку» розповів тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак» Микола Кардач.

«Дякуємо рідній природі за хороше тренування на священному острові Хортиця. Бачили розкопки, бігали гірки, їли шашлик, гуляли по сосновому лісу. Чудово!» - написав наставник. А потім додав: «Навіть, якщо в Запоріжжі буде десять стадіонів (хай так і буде), тренування на природі все одно залишатимуться невід'ємною частиною підготовки легкоатлетів».

У принципі, нічого нового в таких тренуваннях для запорізьких легкоатлетів немає. «У мене креативні тренери. Олена Володимирівна та Костянтин Михайлович Рураки завжди щось вигадують. На Хортиці буває тренуюся, в манежі, на стадіоні «Локомотив» – всюди де тільки можна», - пожартував над проблемою відсутності стадіону в недавньому інтерв’ю «Запорізькому спорту» бігун Микита Барабанов.

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