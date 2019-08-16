Трамп задумав викупити у Данії Гренландію, - ЗМІ



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Дональд Трамп розпитував радників, чи можуть США законно придбати Гренландію Фото: Reuters

У Гренландії нині розташована найпівнічніша військово-повітряна база США Тулі

Президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела всередині Білого дому.

Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.

За словами джерел The Wall Street Journal, Трамп розпитував радників, чи можуть США законно придбати Гренландію, з цікавістю вислуховував відповіді і звертав особливу увагу на величезні природні ресурси і геополітичне значення розташованої між Атлантичним і Північним Льодовитим океанами території. Президент навіть звертався до юристів Білого дому з проханням вивчити правові аспекти можливої угоди.

У 1867 році, коли США купили у Росії Аляску, Держдепартамент серйозно вивчав ідею придбання Гренландії та Ісландії. До угоди справа не дійшла. Після Другої світової війни, з огляду на стратегічне значення Гренландії, президент Гаррі Труман запропонував Данії 100 мільйонів доларів за острів. Копенгаген відмовив.

У Гренландії нині розташована найпівнічніша військово-повітряна база США Тулі.

На початку вересня запланований офіційний візит Трампа в Данію, проте обговорення питання Гренландії, пише The Wall Street Journal, не включене до порядку денного. Держсекретар Майк Помпео збирався побувати в Гренландії в травні, проте поїздка зірвалася через ускладнення з Іраном. США успішно підірвали спроби Китаю розширити своє економічну присутність на острові, надавши кредити на спорудження трьох нових аеропортів.

Інтерес Трампа до Гренландії, відзначає The Wall Street Journal, спалахнув після того як президент дізнався, що у Копенгагена виникли труднощі через необхідність фінансування автономної території обсягом 591 мільйонів доларів на рік. Саме тоді Трамп загорівся ідеєю покупки Гренландії.

У WSJ уточнили, що Білий дім, Держдепартамент, Представники Королівського дому Данії та посольства Данії у Вашингтоні, а також представники прем'єра Гренландії і представництва Гренландії у Вашингтоні не відповіли на запит видання щодо коментарів.