У Запоріжжі визначилися кращі волейболісти-пляжники України



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Сергій Попов та Ярослав Гордєєв підтвердили статус національних лідерів з пляжного волейболу Фото з соцмереж

Чотири десятки пар розігрували нагороди фінального туру національних змагань

22-25 серпня на центральному пляжі Запоріжжі відбувся фінальний тур Чемпіонату України 2019 з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок. Участь у змаганнях взяли 16 жіночих та 24 чоловічі пари.

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У змаганнях чоловіків статус фаворитів підтвердили запоріжці Сергій Попов та Ярослав Гордєєв, які у фіналі здолали своїх земляків Владислава Ємельянчика та Дениса Денисенка - 2:0 (21:16, 21:11).

За результатами сезону запоріжець Сергій Попов очолив національний рейтинг пляжних волейболістів

У матчі за третє місце Микола Бабич із Запоріжжя та Владислав Павлюк з Рівного перемогли пару Юрій Бокшан/ Михайло Скукіс (Ужгород/Свалява) – 2:1 (21:19, 15:21, 16:14)

У змаганнях жінок в фіналі столична пара сестер Інни та Ірини Махно перемогла сумчанок Дарина Ковальова/Марина Самодай – 2:1 (21:18, 24:26, 15:6)

У жіночому національному рейтигу лідирує сумчанка Марина Самодай

У грі за бронзу киянки Милослава Безпалько/Ольга Чередніченко перемогли пару Олександра Кутнякова/Анна Шумейко 2:0 (21:9, 23:21).

Переможці та призери заключного туру чемпіонату України з пляжного волейболу