У Запоріжжі визначилися кращі волейболісти-пляжники України
Чотири десятки пар розігрували нагороди фінального туру національних змагань
22-25 серпня на центральному пляжі Запоріжжі відбувся фінальний тур Чемпіонату України 2019 з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок. Участь у змаганнях взяли 16 жіночих та 24 чоловічі пари.
У змаганнях чоловіків статус фаворитів підтвердили запоріжці Сергій Попов та Ярослав Гордєєв, які у фіналі здолали своїх земляків Владислава Ємельянчика та Дениса Денисенка - 2:0 (21:16, 21:11).
У матчі за третє місце Микола Бабич із Запоріжжя та Владислав Павлюк з Рівного перемогли пару Юрій Бокшан/ Михайло Скукіс (Ужгород/Свалява) – 2:1 (21:19, 15:21, 16:14)
У змаганнях жінок в фіналі столична пара сестер Інни та Ірини Махно перемогла сумчанок Дарина Ковальова/Марина Самодай – 2:1 (21:18, 24:26, 15:6)
У грі за бронзу киянки Милослава Безпалько/Ольга Чередніченко перемогли пару Олександра Кутнякова/Анна Шумейко 2:0 (21:9, 23:21).