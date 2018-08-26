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    Чемпіонат Європи U16: Україна посіла десяте місце. Швеція, Греція та Фінляндія вийшли у дивізіон А

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    Фото: ФБУ - Чемпіонат Європи U16: Україна посіла десяте місце. Швеція, Греція та Фінляндія вийшли у дивізіон А
    Фото: ФБУ

    Команда Валерія Жартуна у другій частині турніру боролася за дев'яте місце.

    У Чорногорії завершився чемпіонат Європи серед дівчат U-16.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    У цій віковій групі українки виступають у дивізіоні В.

    У своїй підгрупі наші дівчата посіли третє місце, пропустивши уперед півфіналісток турніру – Фінляндію та Білорусь.

    Зважаючи на систему змагань, третє місце групи автоматично вибуває з боротьби за медалі.

    Відтак команда Валерія Жартуна у другій частині турніру боролася за дев'яте місце.

    В результаті п'ять перемог у восьми матчах дозволили нашим дівчатам посісти десяте місце на чемпіонаті Європи.

    Очікувано найінтригуюча боротьба чемпіонату Європи у дивізіоні В розгортається у бронзовому матчі. У протистоянні фінок та білорусок визначалися не лише володарки бронзи, а й путівки у дивізіон А.

    Попри високі ставки, боротьби у цьому матчі не вийшло Фінляндія обіграла Білорусь з рахунком 86:52. У малорезультативному фіналі збірна Швеції обіграла команду Греції – 51:41.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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