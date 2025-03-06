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Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні: де дивитися трансляції змагань

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні: де дивитися трансляції змагань
Ярослава Магучіх є головною зіркою української легкої атлетики
фото: REUTERS/Yves Herman

Пряма трансляція чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні в Україні буде доступна на сайті Суспільне Спорт

Чемпіонат Європи – один з двох основних стартів зимової частини сезону. У березні 2025 року відбудуться континентальна та світова першість з легкої атлетики у приміщенні, перший старт відбудеться в Апелдорні – чемпіонат Європи.

Україна на Євро-2025 з легкої атлетики буде представлена складом з 18 легкоатлетів, які змагатимуться у дев'яти видах. Максимальну квоту Україна матиме у стрибках у висоту, де виступлять шість спортсменів (по три у жіночому та чоловічому турнірах).

Де дивитися чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні

Пряма трансляція чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні в Україні буде доступна на сайті Суспільне Спорт. Турнір на сайті транслюватиметься у повному обсязі в прямому ефірі: ранкові та вечірні сесії усіх змагальних днів. Також змагання транслюватимуться на місцевих каналах Суспільного.

Також на YouTube-каналі Суспільне Спорт окремо транслюватимуться наживо змагання у стрибках у висоту: чоловіча кваліфікація (четвер, 6 березня, 19:20), жіноча кваліфікація (п'ятниця, 7 березня, 12:00), чоловічий фінал (субота, 8 березня, 21:09) та жіночий фінал (неділя, 9 березня, 18:05).

Хайлайти та найкращі моменти змагань будуть доступні на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Розклад чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні

  • Четвер, 6 березня, 18:30-23:05. День 1.
  • П'ятниця, 7 березня, 10:30-15:05. День 2: ранкова сесія
  • П'ятниця, 7 березня, 19:50-22:03. День 2: вечірня сесія
  • Субота, 8 березня, 11:00-14:17. День 3: ранкова сесія
  • Субота, 8 березня, 18:30-22:50. День 3: вечірня сесія
  • Неділя, 9 березня, 10:00-13:21. День 4: ранкова сесія
  • Неділя, 9 березня, 15:00-21:06. День 4: вечірня сесія
Джерело
Теги: легка атлетика чемпіонат Європи

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