Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні: де дивитися трансляції змагань
Пряма трансляція чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні в Україні буде доступна на сайті Суспільне Спорт
Чемпіонат Європи – один з двох основних стартів зимової частини сезону. У березні 2025 року відбудуться континентальна та світова першість з легкої атлетики у приміщенні, перший старт відбудеться в Апелдорні – чемпіонат Європи.
Україна на Євро-2025 з легкої атлетики буде представлена складом з 18 легкоатлетів, які змагатимуться у дев'яти видах. Максимальну квоту Україна матиме у стрибках у висоту, де виступлять шість спортсменів (по три у жіночому та чоловічому турнірах).
Де дивитися чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні
Пряма трансляція чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні в Україні буде доступна на сайті Суспільне Спорт. Турнір на сайті транслюватиметься у повному обсязі в прямому ефірі: ранкові та вечірні сесії усіх змагальних днів. Також змагання транслюватимуться на місцевих каналах Суспільного.
Також на YouTube-каналі Суспільне Спорт окремо транслюватимуться наживо змагання у стрибках у висоту: чоловіча кваліфікація (четвер, 6 березня, 19:20), жіноча кваліфікація (п'ятниця, 7 березня, 12:00), чоловічий фінал (субота, 8 березня, 21:09) та жіночий фінал (неділя, 9 березня, 18:05).
Хайлайти та найкращі моменти змагань будуть доступні на YouTube-каналі Суспільне Спорт.
Розклад чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні
- Четвер, 6 березня, 18:30-23:05. День 1.
- П'ятниця, 7 березня, 10:30-15:05. День 2: ранкова сесія
- П'ятниця, 7 березня, 19:50-22:03. День 2: вечірня сесія
- Субота, 8 березня, 11:00-14:17. День 3: ранкова сесія
- Субота, 8 березня, 18:30-22:50. День 3: вечірня сесія
- Неділя, 9 березня, 10:00-13:21. День 4: ранкова сесія
- Неділя, 9 березня, 15:00-21:06. День 4: вечірня сесія
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