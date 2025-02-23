Росіянку Шайдулліну, яка незаконно відвідувала Крим, заявили на чемпіонат Європи з важкої атлетики

Чемпіонат Європи 2025 року з важкої атлетики пройде у Кишиневі (Молдова) з 13 по 21 квітня

Став відомий склад збірної Росії на чемпіонат Європи з важкої атлетики 2025 року. До нього, зокрема, увійшла Регіна Шайдулліна, яка незаконно відвідувала анексований Крим. Про це повідомляє «Главком».

Регіна Шайдулліна, яка є чемпіонкою Європи серед юніорів та чемпіонкою Росії серед дорослих, у 2022 році брала участь у тренувальному зборі жіночої збірної РФ з важкої атлетики. Цей збір проходив в тимчасово окупованій Алушті (Крим).

Шайдулліна на територію окупованого Криму разом з іншими російськими спортсменками потрапила, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни.

Шайдулліна (друга ліворуч) в анексованому Криму

Як зазначав ресурс Base of Ukrainian Sports, російські важкоатлетки, які брали участь у зборі в анексованій Алушті, порушили законодавство України.

«Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи. Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», – йшлося у дописі.

Чемпіонат Європи 2025 року з важкої атлетики пройде у Кишиневі (Молдова) з 13 по 21 квітня.

Російські важкоатлети у березні 2022 року були відсторонені від міжнародних стартах через війну Росії проти України. У травні 2023 року виконком Міжнародної федерації важкої атлетики допустив росіян до турнірів у нейтральному статусі.

Нагадаємо, Сили оборони в Білгородській області ліквідували 19-річного футболіста з Криму Романа Маркова.

Роман Марков народився 2 червня 2005 року в українській Керчі. Вже у віці 5-ти років там же він почав займатися футболом.

«Вже у 5 років він почав займатися спортом під керівництвом Жукова, а потім грав за ФК «Грифон», «Легіон» та «Авангард». Роман Марков захищав честь Керчі у команді в Чемпіонаті Криму та виступав на всеросійських турнірах. Неодноразово юний футболіст забирав номінації, як «найкращий захисник», забирав усі верхові м’ячі», – йдеться у дописі керченського ЗМІ.

У 2024 році Марков закінчив навчання у Судномеханічному технікумі у Керчі.

Вже у січні 2025 року у соцмережі Вконтакте з’явилася інформація про загибель футболіста. Зокрема, зазначалося, що це сталося 22 січня 2025 року в Білгородській області, а сам ліквідований окупант був строковиком.