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«Стрибай так високо, як тарифи на комуналку». Вболівальники оригінально підтримали Магучіх

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Стрибай так високо, як тарифи на комуналку». Вболівальники оригінально підтримали Магучіх
Вболівальниця Ярослави та її плакат про тарифи і висоту стрибків українки
скріншот: Суспільне спорт

Магучіх здобула перемогу на змагання у Словаччині

Сьогодні, 18 лютого, у місті Банська Бистриця (Словаччина) відбувся міжнародний турнір зі стрибків у висоту

Перемогу здобула українка Ярослава Магучіх, яка взяла висоту 2,01 м. Цей результат став новим рекордом сезону у світі. 

Варто зазначити, що на трибунах були присутні вболівальники з українськими прапорами, які підтримували Магучіх. Також у однієї з вболівальниць Магучіх у руках був плакат з оригінальним текстом – «Ярославо, стрибай так високо, як тарифи на комуналку».

Банська Бистриця (Словаччина)

Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,01 м

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,99 

3. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,96

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) буде захищати дисертацію. Як інформує Трибуна, про це стало відомо з інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Тема дисертації 38-річного боксера «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

Він буде захищати її для здобуття ступеня «доктора філософії» за спеціальністю «Право» у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Як повідомлялося, видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу у 2024 році

  1. Кріштіану Роналду (футбол) – 260 млн доларів;
  2. Стефен Каррі (баскетбол) – 153,8 млн;
  3. Тайсон Ф'юрі (бокс) – 147 млн;
  4. Ліонель Мессі (футбол) – 135 млн;
  5. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн;
  6. Неймар (футбол) – 133 млн;
  7. Олександр Усик (бокс) – 122 млн;
  8. Карім Бензема (футбол) – 116 млн;
  9. Кіліан Мбаппе (футбол) – 110 млн;
  10. Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри. Про це він розповів Sky Sports.

Зазначається, що 38-річний Усік готовий провести наступний поєдинок із переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер за титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який відбудеться 22 лютого.

«Я битимуся з тим, хто переможе, Паркером іди Дюбуа, без проблем. Думаю, мені залишилося два роки в боксі, може, півтора. Зараз я почуваюся чудово. Мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше», – сказав Усик.

В останньому поєдинку 22 грудня Усик вдруге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі, зберігши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Усик, олімпійський чемпіон Лондона, виграв усі 23 поєдинки на професійному рингу.

Нагадаємо, американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, заявив, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся.

«У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня - прим.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту», – каже онук Мохаммеда Алі.

Теги: тарифи легка атлетика стрибки у висоту Ярослава Магучіх

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