Російських байдарочників та каноїстів відсторонили від чемпіонату Європи в Чехії

На російських і білоруських спортсменів у Чехії не чекають

Чемпіонат Європи відбудеться з 19 по 22 червня

Російські байдарочники та каноїсти пропустять чемпіонат Європи у Чехії. Як інформує «Главком», про це повідомила генеральний секретар Федерації каное Росії Олена Ісхакова.

Змагання відбудуться з 19 по 22 червня.

«У регламенті Міжнародної федерації каное (ICF) з допуску нейтральних спортсменів говориться, що вона дозволяє національним федераціям, які проводять міжнародні турніри під егідою міжнародної чи європейської федерацій, самостійно приймати рішення щодо можливості участі нейтральних атлетів у турнірах або ставити вище за безпеку спортсменів», – сказала Ісхакова.

За її словами, на початку року Міжнародна федерація каное надіслала листа, в якому вказала змагання та країни, де росіян готові бачити в нейтральному статусі, те саме зробила і Європейська асоціація каное.

«Треба зважати на те, що є країни, де нас готові прийняти в одному місті, а в іншому можуть не прийняти. Щодо чемпіонату Європи у Чехії, то на російських і білоруських спортсменів там не чекають. І взагалі, за нашою інформацією, є дві країни, які активно виступають проти і не погоджуються приймати росіян та білорусів. Це Чехія та Німеччина», – наголосила Ісхакова.

Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті відповіли на запит про фото очільника організації Томаса Баха з російською лижницею з нейтральним статусом Варварою Прохоровою, яка має звання прапорщика російської армії.

«З будь-яким індивідуальним нейтральним спортсменом, якого міжнародна федерація визнала відповідним, слід поводитись так само, як і з будь-яким іншим спортсменом, що змагається», – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, минулого тижня Варвара Прохорова зустрілась з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

«Ранок розпочався у чудовій компанії з містером Томасом Бахом та олімпійським сувеніром», – підписала своє фото з Бахом Прохорова.

На коментар з закликом «вирішити питання» з Томасом Варвара відповіла: «Так, ми розмову провели. І на Ельбрус покликали».

Як повідомлялося, Міжнародна федерація лижного альпінізму (ISMF) в кінці 2024 року допустила до змагань росіянку Варвару Прохорову. На офіційному сайті російського ЦСКА зазначається, що у неї є звання прапорщика Збройних сил російської федерації.

Прохорова тепер має можливість змагатися на етапах Кубка світу та відібратися на Олімпійські ігри 2026 року в Італії.

Варто зазначити, що у рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету наголошується, що нейтральний статус можуть отримати лише ті російські спортсмени, які не є представниками збройних сил чи силових відомств РФ.

На сайті ISMF зазначається, що до Офісу організації з питань етики та відповідності входить росіянин Максим Солдаткін.

Сама Прохорова в інтерв'ю російським пропагандистам зазначала, що Солдаткін також причетний до отримання нею «нейтрального статусу» .

«Не знаю, як у федерації реагували на наші листи (щодо отримання нейтрального статусу). Ми отримували лаконічні відповіді на конкретні питання. Але у міжнародній федерації працює росіянин Максім Солдаткін. Не можу сказати, що він нам безпосередньо допомагає, але ми завжди через нього дізнавалися про всі новини», – розповіла Прохорова.