Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів

З двома золотими та однією бронзовою медаллю в активі українська збірна посіла четверте загальнокомандне місце

Впродовж 23-26 лютого турецька Анталія приймала чемпіонат Європи серед кадетів. Українська команда була представлена 24 спортсменами та здобула три нагороди.

Лік медальним перемогам нашої збірної відкрив Арсеній Карапиш: шпажист піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани. Зазначимо, що востаннє український шпажист підіймався на подіум особистих змагань на кадетському чемпіонаті Європи в 2013-му році – тоді срібну нагороду здобув Сергій Горецький.

У другий день змагань на найвищу сходинку п'єдесталу пошани серед кадеток-шпажисток піднялася Аліна Дмитрук. Зазначимо, що українка продовжила чемпіонську традицію Анни Максименко та Емілі Конрад, які здобули перемоги у Неаполі-2024 та Таллінні-2023 відповідно. Тож Україна третій рік поспіль святкує перемогу у цій дисципліні.

У заключний змагальний день Аліна Дмитрук, Маргарита Ангарська, Поліна Спиридонова та Валерія Білоус-Гріджак здобули третю нагороду кадетського чемпіонату Європи – золото. Зауважимо, що минулого року у цьому виді програми змагань українки також виграли нагороду найвищого ґатунку.

З двома золотими та однією бронзовою медаллю в активі українська збірна посіла четверте загальнокомандне місце.

Нагадаємо, на Іграх Нескорених-2025, які проходили у Канаді, наші спортсмени здобули 32 медалі. Це другий найкращий показник в історії України.

Українська збірна здобула 12 золотих, 11 срібних та дев'ять бронзових. Ветерани змагалися в 11 дисциплінах, серед яких гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, керлінг плавання та волейбол сидячи.

Результати збірної України на Іграх Нескорених-2025:

Плавання – п'ять золотих, дві срібні, одна бронзова медаль;

Лижні перегони – дві золоті, дві срібні, одна бронзова медаль;

Біатлон – дві золоті, одна срібна, дві бронзові медалі;

Сноубординг – дві золоті, одна бронзова медаль;

Гірськолижний спорт – одна золота, дві срібні медалі;

Веслування на тренажерах – чотири срібні медалі;

Скелетон – одна бронзова медаль;

Волейбол сидячи – одна бронзова медаль.

Крім того, учасники української збірної, окрім власної команди, взяли участь у об'єднаній команді Unconquered, разом з представниками інших країн у баскетболі на кріслах колісних, у керлінгу на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних та у волейболі сидячи. Команда Unconquered з баскетболу на кріслах колісних, в якій грали два українці: Ілля Пилипенко та Артур Милін, виборола «бронзу»

Переможцем змагань стала збірна США, виборовши 55 нагород, з яких 23 – золоті.

Фундація Invictus Games була заснована принцом Гаррі ще у 2014 році, у перших іграх в Лондоні взяли участь 400 військових-спортсменів із 13 країн світу. У 2017 році до «Ігор Нескорених» приєдналася і Україна.