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Україна уперше за вісім років буде представлена на Євро у приміщенні у чоловічому потрійному стрибку

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна уперше за вісім років буде представлена на Євро у приміщенні у чоловічому потрійному стрибку
Шепелєв змагатиметься на своєму другому великому міжнародному турнірі у кар'єрі серед дорослих
фото: Ulf Schiller/athletix.ch

У секторі для потрійного стрибка Україна не була представлена на Євро у приміщенні з 2017 року – тоді Безніс фінішував 16-м

На чемпіонаті Європи у приміщенні 2025 року Україна уперше за 8 років буде представлена у чоловічому потрійному стрибку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Відібратися на континентальну першість вдалося лідеру збірної у чоловічому потрійному стрибку 23-річному Владиславу Шепелєву.

В останній день відбору він виграв чемпіонат України з четвертим найкращим виступом у кар'єрі – 16.43 м. Усе це було після невдалого старту сезону і навіть на фоні fake news від самого спортсмена про завершення кар'єри.

У переддень чемпіонату України Владислав опублікував Stories у соцмережах про рішення «завершити кар'єру» , мовляв свій останній старт він проведе саме на чемпіонаті України.

Уже після перемоги Шепелєв в коментарі спростував свій ж «вкид», назвавши його «хайпом» , аби зацікавити людей прийти на змагання.

«Це був хайп. Мені потрібно, щоб публіка заводити. І, як бачите, у секторі є глядачі» , – розповів стрибун, який мотивував свій пост раннім часом фіналу потрійного стрибка.

Тож замість завершення кар'єри Шепелєв відібрався на своє перше у кар'єрі Євро у приміщенні – він став передостаннім за добором за рейтингом, не в останню чергу завдяки виступу саме на національній першості.

Стрибок на 16.43 м – другий найкращий у приміщенні в кар'єрі атлета (16.45 м залишається особистим рекордом у приміщенні). І це також одразу +78 см до найкращого результату сезону для Шепелєва.

Кваліфікація в потрійному стрибку на Євро-2025 відбудеться в п'ятницю, 7 березня, о 14:40. 

«Почався сезон дуже погано, не було стрибків за 16 метрів, не знав, як це стрибнути. Була зайва вага, за останній тиждень скинув 5 кілограмів. Тож зараз енергія люта», – розповів українець

У секторі для потрійного стрибка Україна не була представлена на Євро у приміщенні з 2017 року – тоді Павло Безніс фінішував 16-м зі стрибком на 15.99 м. Для самого Шепелєва – це другий великий турнір у кар'єрі

Останнім українцем на Євро у приміщенні у потрійному стрибку був Павло Безніс – у 2017 році став 16-м з результатом 15.99 м.

У 2017 році профіль Шепелєв ще був відсутній на сайті World Athletics. Тепер ж він змагатиметься на своєму другому великому міжнародному турнірі у кар'єрі серед дорослих і спробує уперше пройти до фіналу – на Євро-2024 у Римі фінішував 17-м.

Теги: Владислав Шепелєв легка атлетика спорт

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