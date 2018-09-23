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    Чемпіонат Європи з настільного тенісу: Песоцька програє у фіналі

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    Фото взяте з сайту sportonline.ua - Чемпіонат Європи з настільного тенісу: Песоцька програє у фіналі
    Фото взяте з сайту sportonline.ua

    Маргарита Песоцька не змогла зупинити Лі Цянь у фіналі

    На чемпіонаті Європи в Аліканте завершився фінальний матч у жіночому одиночному розряді. На жаль, українка Маргарита Песоцька поступилася полячці Лі Цянь - 2-4.

    Матч спочатку складався на користь українки, яка виграла перші два сети - 11-8 і 12-10. Однак решту матчу Лі Цянь виграла практично без шансів для українки - 11-6, 11-6, 11-2, 11-2.

    Песоцька стала грати занадто обережно,коли рахунок зрівнявся, у той час як суперниця різко атакувала, як тільки випадала нагода. Крім того, слід зазначити у Маргарити багато власних помилок.

    Джерело: Prosportua

    чемпіонат Європи настільний теніс
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