Чемпіонат Європи з настільного тенісу: Песоцька програє у фіналі



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Фото взяте з сайту sportonline.ua

Маргарита Песоцька не змогла зупинити Лі Цянь у фіналі

На чемпіонаті Європи в Аліканте завершився фінальний матч у жіночому одиночному розряді. На жаль, українка Маргарита Песоцька поступилася полячці Лі Цянь - 2-4.

Матч спочатку складався на користь українки, яка виграла перші два сети - 11-8 і 12-10. Однак решту матчу Лі Цянь виграла практично без шансів для українки - 11-6, 11-6, 11-2, 11-2.

Песоцька стала грати занадто обережно,коли рахунок зрівнявся, у той час як суперниця різко атакувала, як тільки випадала нагода. Крім того, слід зазначити у Маргарити багато власних помилок.

Джерело: Prosportua