Чемпіонат Європи з пулу: українці привезли додому золоті медалі



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Національна збірна України зі спортивного більярду здобула чотири медалі на Чемпіонаті Європи у Нідерландах.

Змагання пройшли у місті Велдховен. Турнір став 40-м, ювілейним у дисципліні пул. Понад 500 спортсменів з 37 країн змагались на 60 столах в дисциплінах "Пул 14+1, 8, 9, 10. Свою майстерність демонстрували спортсмени майже усіх вікових категорій: чоловіки та жінки, юніори до 18 рокіи та навіть юнаки до 16.

В своєму арсеналі українці мають чотири нагороди: два золота, срібло та бронзу.

Пацура Віталій Іванович (м. Київ) завоював золото серед молоді (до 23-х років), Пул-9. Після двох перемог з рахунком 9:8 в півфіналі та фіналі, Віталій автоматчно отримав кваліфікацію на чемпіонат світу з «9-ки».

Жіноча збірна в особі Нагорної Вікторії та Катерини Половинчук здобули командне срібло.

Чемпіонкою Європи стала Дарина Сіранчук в дисципліні 8-ка категорії Girls, це перше міжнародне золото в кар’єрі спортсменки. Після перемоги над Міленою Мургой та Сінді Келлер за вихід у чвертьфінал, Дарина обіграла Аліну Брумер. Наша спортсменка зустріла серйозний супротив лише у півфіналі, де здолала Валерію Трушевську, а у фінальному матчі розбила Чернік Поліну.

Бронзова нагорода в дисципліні straight (14+1) у Половинчук Катерини.

Окремо відмітимо спортсменів, які вдало виступили, але не дісталися пєдисталу, це Скворцов В’ячеслав (14+1) та Каляєв Даниїл (8-ка) – кожен з них посів 5 сходинку турнірної таблиці, а також Тюфтяєв Максим (9-ка) – він був єдиним представником національної збірної в категорії Wheelchair. Для цих спортсменів ці виступи були першими міжнародними змаганнями такого рівня. Про це повідомляє прес-служба спортивного комітету України.