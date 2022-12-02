Визначилися 14 учасників плей-оф Чемпіонату світу в Катарі
За підсумками вчорашнього дня мундіалю у плей-оф турніру пробились ще чотири збірні
Вчора, 1 грудня, відбулися матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу в групах «F» та «E». За його підсумками визначилися ще чотири учасники плей-оф турніру в Катарі. Про це повідомляє «Главком».
Збірна Японії, яка обіграла Іспанію з рахунком 2:1, змогла забезпечити собі перше місце квартету «E». Збірна Іспанії, незважаючи на поразку від Японії, посіла другу сходинку та візьме участь у матчах на вибуття.
У групі «F» національна команда Марокко змогла вийти з першого місця, обігравши Канаду – 2:1. У паралельній зустрічі Бельгія зіграла внічию з Хорватією. Однак до 1/8 фіналу вийшла саме Хорватія.
Раніше в плей-оф вийшли Бразилія, Португалія, Нідерланди, Сенегал, Англія, Сполучені Штати Америки, Аргентина, Польща, Франція та Австралія.
Раніше стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі.
Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.
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