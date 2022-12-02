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Визначилися 14 учасників плей-оф Чемпіонату світу в Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Визначилися 14 учасників плей-оф Чемпіонату світу в Катарі
Бельгія та Німеччина залишають мундіаль
фото: AFP

За підсумками вчорашнього дня мундіалю у плей-оф турніру пробились ще чотири збірні

Вчора, 1 грудня, відбулися матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу в групах «F» та «E». За його підсумками визначилися ще чотири учасники плей-оф турніру в Катарі. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Японії, яка обіграла Іспанію з рахунком 2:1, змогла забезпечити собі перше місце квартету «E». Збірна Іспанії, незважаючи на поразку від Японії, посіла другу сходинку та візьме участь у матчах на вибуття.

У групі «F» національна команда Марокко змогла вийти з першого місця, обігравши Канаду – 2:1. У паралельній зустрічі Бельгія зіграла внічию з Хорватією. Однак до 1/8 фіналу вийшла саме Хорватія.

Раніше в плей-оф вийшли Бразилія, Португалія, Нідерланди, Сенегал, Англія, Сполучені Штати Америки, Аргентина, Польща, Франція та Австралія.

Раніше стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.

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Теги: мундіаль-2022 НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022

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