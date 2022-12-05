Мундіаль у розпалі: Мессі назвав головних фаворитів Чемпіонату світу-2022

На думку Мессі, збірна Бразилії залишається головним фаворитом мундіалю

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі оцінив виступ головних фаворитів Чемпіонату світу-2022 року у Катарі на груповому етапі. Про це повідомляє Ole.

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«Аргентина увійшла до вісімки найкращих команд (вийшла до чвертьфіналу – «Главком»). Ми довели, що є сильною футбольною країною, яка завжди входить до числа найкращих. Ми знали, що є одним із фаворитів, до приїзду сюди. Ми мали довести це на полі. І, на щастя, ми продовжуємо наш шлях, роблячи невеликі кроки.

Звісно, ми бачимо, що відбувається в інших матчах чемпіонату світу. Як я вже казав перед стартом турніру, Бразилія дуже добре грає. Нині вона залишається одним із фаворитів, незважаючи на поразку від Камеруну. Також Франція. Іспанія грає дуже добре, незважаючи на те, що все склалося так, як склалося. Але вони вийшли у плей-оф, чітко розуміючи, що роблять, коли контролюють м'яч на тривалих відрізках матчу», – наводить слова Мессі Ole.

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Франція вийшла до чвертьфіналу мундіалю в Катарі, де зіграє зі збірною Англії. Бразилія зіграє з Південною Кореєю на етапі 1/8 фіналу, Іспанія – з Марокко.

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.