Чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі: сітка Чемпіонату світу в Катарі

Команди Мессі та Роналду можуть зіграти між собою у фіналі Чемпіонату світу або у матчі за третє місце

Вчора, 30 листопада, збірна Аргентини з Ліонелем Мессі забезпечила собі вихід у плей-оф Чемпіонату світу 2022 року в Катарі, обігравши національну команду Польщі (2:0). Раніше матч 1/8 фіналу гарантувала собі відома Кріштіану Роналду команда Португалії, здобувши дві перемоги у двох матчах групи «H». Також участь у іграх плей-оф собі забезпечили ще вісім команд. Про це повідомляє «Главком».

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Сітка 1/8 фіналу плей-оф Чемпіонату світу:

Нідерланди – США (матч №49);

Аргентина – Австралія (матч №50);

Іспанія/Японія/Коста-Ріка – Хорватія/Марокко/Бельгія (матч №53);

Бразилія/Швейцарія – Португалія/Гана/Південна Корея/Уругвай (матч №54).

Англія – ​​Сенегал (матч №51);

Франція – Польща (матч № 52);

Хорватія/Марокко/Бельгія – Іспанія/Японія/Коста-Ріка/Німеччина (матч №55);

Португалія/Гана – Бразилія/Швейцарія/Камерун/Сербія (матч №56).

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Сітка 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату світу:

Переможець матчу №53 – Переможець матчу №54 (матч №58);

Переможець матчу №49 – Переможець матчу №50 (матч №57);

Переможець матчу №55 – Переможець матчу №56 (матч №60);

Переможець матчу №51 – Переможець матчу №52 (матч №59).

Сітка 1/2 фіналу плей-оф чемпіонату світу:

Переможець матчу №57 – Переможець матчу №58 (матч №61);

Переможець матчу №59 – Переможець матчу №60 (матч №62).

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Матч за третє місце:

Той, хто програв матч №61 – Той, хто програв матч №62.

Фінал:

Переможець матчу №61 – Переможець матчу №62.

Португалія та Аргентина можуть зустрітися на стадії півфіналу, якщо португальці посядуть друге місце в групі «H», і обидві команди обіграють своїх суперників у 1/8 та 1/4 фіналу. Також команди Мессі та Роналду можуть зіграти між собою у фіналі Чемпіонату світу або у матчі за третє місце, у разі, якщо Португалія займе перше місце у групі «H», і суперники дійдуть до півфіналів турніру.

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Нагадаємо, матч мундіалю Коста-Ріка – Німеччина відсудить жінка, це перший випадок в історії.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.