Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі: сітка Чемпіонату світу в Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі: сітка Чемпіонату світу в Катарі
Мессі з Роналду мають шанс зустрітись у фіналі
фото: Marca

Команди Мессі та Роналду можуть зіграти між собою у фіналі Чемпіонату світу або у матчі за третє місце

Вчора, 30 листопада, збірна Аргентини з Ліонелем Мессі забезпечила собі вихід у плей-оф Чемпіонату світу 2022 року в Катарі, обігравши національну команду Польщі (2:0). Раніше матч 1/8 фіналу гарантувала собі відома Кріштіану Роналду команда Португалії, здобувши дві перемоги у двох матчах групи «H». Також участь у іграх плей-оф собі забезпечили ще вісім команд. Про це повідомляє «Главком».

Сітка 1/8 фіналу плей-оф Чемпіонату світу:

Нідерланди – США (матч №49);
Аргентина – Австралія (матч №50);
Іспанія/Японія/Коста-Ріка – Хорватія/Марокко/Бельгія (матч №53);
Бразилія/Швейцарія – Португалія/Гана/Південна Корея/Уругвай (матч №54).
Англія – ​​Сенегал (матч №51);
Франція – Польща (матч № 52);
Хорватія/Марокко/Бельгія – Іспанія/Японія/Коста-Ріка/Німеччина (матч №55);
Португалія/Гана – Бразилія/Швейцарія/Камерун/Сербія (матч №56).

Сітка 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату світу:

Переможець матчу №53 – Переможець матчу №54 (матч №58);
Переможець матчу №49 – Переможець матчу №50 (матч №57);
Переможець матчу №55 – Переможець матчу №56 (матч №60);
Переможець матчу №51 – Переможець матчу №52 (матч №59).

Сітка 1/2 фіналу плей-оф чемпіонату світу:

Переможець матчу №57 – Переможець матчу №58 (матч №61);
Переможець матчу №59 – Переможець матчу №60 (матч №62).

Матч за третє місце:

Той, хто програв матч №61 – Той, хто програв матч №62.

Фінал:

Переможець матчу №61 – Переможець матчу №62.

Португалія та Аргентина можуть зустрітися на стадії півфіналу, якщо португальці посядуть друге місце в групі «H», і обидві команди обіграють своїх суперників у 1/8 та 1/4 фіналу. Також команди Мессі та Роналду можуть зіграти між собою у фіналі Чемпіонату світу або у матчі за третє місце, у разі, якщо Португалія займе перше місце у групі «H», і суперники дійдуть до півфіналів турніру.

Нагадаємо, матч мундіалю Коста-Ріка – Німеччина відсудить жінка, це перший випадок в історії.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.

Читайте також: Байден прокоментував вихід збірної США у плей-оф Чемпіонату світу в Катарі
Теги: Кріштіану Роналду Ліонель Мессі ЧС-2022 НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Футболісти Ірану повинні гідно поводитися перед матчем зі США
Мундіаль у Катарі: сім'ям гравців збірної Ірану погрожували ув’язненням і тортурами
29 листопада, 12:25
Іранці не змогли кваліфікуватися в ігри на виліт
Як гравці збірної США втішали футболістів Ірану після матчу в Катарі (фото)
Вчора, 14:38
Матчі плей-оф стартують вже 3-го грудня
Чемпіонат світу в Катарі: визначилися сім учасників плей-оф
Вчора, 12:05

Новини

Чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі: сітка Чемпіонату світу в Катарі
Чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі: сітка Чемпіонату світу в Катарі
На Чемпіонаті світу в Катарі відбулась друга тренерська відставка
На Чемпіонаті світу в Катарі відбулась друга тренерська відставка
Футболка Мексики на підлозі: Мессі відреагував на скандальний епізод мундіалю (відео)
Футболка Мексики на підлозі: Мессі відреагував на скандальний епізод мундіалю (відео)
55 росіян і ексфутболіст Тимощук. Рада вимагає санкцій для спортсменів
55 росіян і ексфутболіст Тимощук. Рада вимагає санкцій для спортсменів
Байден прокоментував вихід збірної США у плей-оф Чемпіонату світу в Катарі
Байден прокоментував вихід збірної США у плей-оф Чемпіонату світу в Катарі
Матч мундіалю Коста-Ріка – Німеччина відсудить жінка: це перший випадок в історії
Матч мундіалю Коста-Ріка – Німеччина відсудить жінка: це перший випадок в історії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
66K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
53K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
53K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
49K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
41K
У Росії закінчується час

Новини

Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Сьогодні, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Сьогодні, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Сьогодні, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту