  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіонат світу з біатлону: Україна сенсаційно посіла четверте місце в змішаній естафеті

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олені Підгрушній не вдалося принести нашій збірній медалі Чемпіонату світу - Чемпіонат світу з біатлону: Україна сенсаційно посіла четверте місце в змішаній естафеті
    Олені Підгрушній не вдалося принести нашій збірній медалі Чемпіонату світу
    Фото biathlon.com.ua

    Від призового третього місця нашу команду відділило лише пів секунди

    Чемпіонат світу з біатлону в словенській Поклюці сьогодні, 10 лютого, розпочався змішаною естафетою, в якій Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима і Олена Підгрушна.

    Наш квартет у підсумку сенсаційно посів четверте місце серед 27 команд.

    Українські біатлоністи поступилися переможцям з команди Норвегії 31,1 секунди, а також використали 8 додаткових патронів на вогневих рубежах. 

    Варто зазначити, що від призового третього місця нашу команду відділило лише пів секунди.

    Вирішальний етап за нашу команду бігла досвідчена Олена Підгрушна. Вона змогла закрити всі мішені в стійці тільки з 8 патронів і повела боротьбу за бронзові медалі з представницею Швеції. Та все ж на фінішній прямій Олені трохи не вистачило сил. 

    Переможцем ж гонки прогнозовано стала збірна Норвегії.

    1. Норвегія  (0 промахів+11 додаткових патронів) 1:20:19,3
    2. Австрія (0+2) +27,0
    3. Швеція (0+8) +30,6
    4. Україна (0+8) +31,1
    5. Франція (1+10) +46,2
    6. Італія (0+6) +58,9
    Теги: біатлон чемпіонат світу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies