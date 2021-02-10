Чемпіонат світу з біатлону: Україна сенсаційно посіла четверте місце в змішаній естафеті

Від призового третього місця нашу команду відділило лише пів секунди

Чемпіонат світу з біатлону в словенській Поклюці сьогодні, 10 лютого, розпочався змішаною естафетою, в якій Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима і Олена Підгрушна.

Наш квартет у підсумку сенсаційно посів четверте місце серед 27 команд.

Українські біатлоністи поступилися переможцям з команди Норвегії 31,1 секунди, а також використали 8 додаткових патронів на вогневих рубежах.

Варто зазначити, що від призового третього місця нашу команду відділило лише пів секунди.

Вирішальний етап за нашу команду бігла досвідчена Олена Підгрушна. Вона змогла закрити всі мішені в стійці тільки з 8 патронів і повела боротьбу за бронзові медалі з представницею Швеції. Та все ж на фінішній прямій Олені трохи не вистачило сил.

Переможцем ж гонки прогнозовано стала збірна Норвегії.