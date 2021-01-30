Артем Прима взяв «золото» на чемпіонаті Європи з біатлону

Для спортсмена це перша перемога за останні десять років

Першу золоту медаль на чемпіонаті Європи з біатлону взяв український спортсмен Артем Прима. Про це повідомляє «Суспільне»

Чоловіча гонка переслідування закривала програму особистих гонок на чемпіонаті Європи-2021 в польських Душниках-Здруй. За результатами спринту в персьют відібралися три українці біатлоністи: Артем Прима, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Найкращі шанси на подіум мав Артем Прима, який за підсумками вчорашнього спринту починав гонку 6-м. Незважаючи на дві хиби під час першої та третьої стрільби, Прима і цього разу мав всі шанси на подіум, займаючи четверту сходинку перед вирішальною стрільбою.

Остання стрільба стала ключовою, п'ятірка лідерів прибула на неї з інтервалом в 10 секунд. Усі схибили 1-2 рази, Прима пішов на одне коло штрафу. Артем після виходу зі штрафного кола йшов лише в 0.1 секунди від Крчмара, але пройшов чеха на вирішальному етапі і став переможцем гонки.

Для Прими ця перемога стала першою за 10 років у особистих гонках. Востаннє Артем здобував золото на чемпіонаті Європи у Ріднау, де став переможцем індивідуальної гонки.

Окрім Прими, суттєво покращили свій результат Богдан Цимбал та Артем Тищенко. Цимбал схибив під час першої та останньої стрільби, однак на решті вогневих рубежів був точним. Тищенко, в свою чергу, провів чисті вогневі рубежі, відстрілявши перший із аномальним показником у 14 секунд. В підсумку вони зайняли 17-е та 21-е місця відповідно.

1. Артем Прима (Україна, 1+0+1+1) +32:11.3

2. Міхал Крчмаж (Чехія, 0+0+0+1) +6.6

3. Гавард Богетвейт (Норвегія, 0+0+1+2) +12.5

4. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0+1+2) +18.6

5. Александр Андерсен (Норвегія, 1+0+1+1) +21.0

6. Зіверт Баккен (Норвегія, 0+1+2+2) +21.9

...

17. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +1:08.6

21. Артем Тищенко (0+0+0+0) +1:14.3

Учора на змаганнях у спринті Артем Прима зайняв шосте місце.