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    Українські біатлоністи взяли ще одну «бронзу» на чемпіонаті Європи

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    Анастасія Меркушина виграла &laquo;срібло&raquo; в індивідуальній гонці - Українські біатлоністи взяли ще одну «бронзу» на чемпіонаті Європи
    Анастасія Меркушина виграла «срібло» в індивідуальній гонці
    Фото: biathlon.com.ua

    Українська команда стала третьою в змішаній естафеті

    На чемпіонаті Європи з біатлону, що проходить у польському місті Душники-Здруй, українські біатлоністи фінішували третіми у змішаній естафеті.

    Першими фінішували спортсмени з Норвегії, другими – з Німеччини, повідомляє ВВС.

    До складу української команди увійшли Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал і Артем Прима.

    Бронзова медаль стала третьою для України на чемпіонаті Європи. Перед тим «золото» у гонці переслідування здобув Артем Прима, а Анастасія Меркушина виграла «срібло» в індивідуальній гонці.

    Ці перегони стали останніми на чемпіонаті. На них були заявлені 22 команди, в тому числі й з України.

    Минулого року українці здобули на чемпіонаті Європи чотири медалі: «золото», «срібло» і дві «бронзи».

    Рашіне повідомлялося про те, що членство Союзу біатлоністів Росії в міжнародній федерації на даний час призупинено через допінговий скандал. При цьому, росіяни продовжать виступати на міжнародних змаганнях під російським прапором.

    Теги: біатлон чемпіонат Європи українці Віта Семеренко Артем Прима Анастасія Меркушина Богдан Цимбал
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