Українські біатлоністи взяли ще одну «бронзу» на чемпіонаті Європи
Українська команда стала третьою в змішаній естафеті
На чемпіонаті Європи з біатлону, що проходить у польському місті Душники-Здруй, українські біатлоністи фінішували третіми у змішаній естафеті.
Першими фінішували спортсмени з Норвегії, другими – з Німеччини, повідомляє ВВС.
До складу української команди увійшли Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал і Артем Прима.
Бронзова медаль стала третьою для України на чемпіонаті Європи. Перед тим «золото» у гонці переслідування здобув Артем Прима, а Анастасія Меркушина виграла «срібло» в індивідуальній гонці.
Ці перегони стали останніми на чемпіонаті. На них були заявлені 22 команди, в тому числі й з України.
Минулого року українці здобули на чемпіонаті Європи чотири медалі: «золото», «срібло» і дві «бронзи».
Рашіне повідомлялося про те, що членство Союзу біатлоністів Росії в міжнародній федерації на даний час призупинено через допінговий скандал. При цьому, росіяни продовжать виступати на міжнародних змаганнях під російським прапором.