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    Прима посів шосте місце в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону

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    Українець зробив один промах на другому вогневому рубежі - Прима посів шосте місце в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону
    Українець зробив один промах на другому вогневому рубежі

    Від переможця гонки українець відстав на 32 секунди

    Артем Прима зайняв шосте місце в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону.

    Українець зробив один промах на другому вогневому рубежі, через що не зміг поборотися за місце в трійці. Від переможця гонки Мартіна Йегера Прима відстав на 32 секунди.

    Після Прими кращим результатом українців стало 29-е місце Богдана Цимбала, який отримав два штрафних кола. Артем Тищенко з одним промахом фінішував 39-м.

    У жіночому спринті кращий результат показала Віта Семеренко, яка посіла десяте місце.

    1. Мартін Йегер (Швейцарія, 0+0), 27:19,2
    2. Саід Карімулла Халілі (Росія, 0+0), +7,3
    3. Йоханнес Кюн (Німеччина, 1+1), +15,3


    6. Артем Прима (Україна, 0+1), +32,0
    29. Богдан Цимбал (Україна, 1+1), +1:07,2
    39. Артем Тищенко (Україна, 0+1), +1:31,6
    74. Тарас Лесюк (Україна, 2+2), +2:34,6
    96. Руслан Ткаленко (Україна, 3+1), +3:13,0
    101. Андрій Доценко (Україна, 2+2), +3:28,1

    Теги: біатлон Віта Семеренко Артем Прима Тарас Лесюк Руслан Ткаленко Артем Тищенко Богдан Цимбал Андрій Доценко
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