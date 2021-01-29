Прима посів шосте місце в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону
Від переможця гонки українець відстав на 32 секунди
Артем Прима зайняв шосте місце в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону.
Українець зробив один промах на другому вогневому рубежі, через що не зміг поборотися за місце в трійці. Від переможця гонки Мартіна Йегера Прима відстав на 32 секунди.
Після Прими кращим результатом українців стало 29-е місце Богдана Цимбала, який отримав два штрафних кола. Артем Тищенко з одним промахом фінішував 39-м.
У жіночому спринті кращий результат показала Віта Семеренко, яка посіла десяте місце.
1. Мартін Йегер (Швейцарія, 0+0), 27:19,2
2. Саід Карімулла Халілі (Росія, 0+0), +7,3
3. Йоханнес Кюн (Німеччина, 1+1), +15,3
…
6. Артем Прима (Україна, 0+1), +32,0
29. Богдан Цимбал (Україна, 1+1), +1:07,2
39. Артем Тищенко (Україна, 0+1), +1:31,6
74. Тарас Лесюк (Україна, 2+2), +2:34,6
96. Руслан Ткаленко (Україна, 3+1), +3:13,0
101. Андрій Доценко (Україна, 2+2), +3:28,1