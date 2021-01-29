Прима посів шосте місце в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону

Українець зробив один промах на другому вогневому рубежі

Від переможця гонки українець відстав на 32 секунди

Артем Прима зайняв шосте місце в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону.

Українець зробив один промах на другому вогневому рубежі, через що не зміг поборотися за місце в трійці. Від переможця гонки Мартіна Йегера Прима відстав на 32 секунди.

Після Прими кращим результатом українців стало 29-е місце Богдана Цимбала, який отримав два штрафних кола. Артем Тищенко з одним промахом фінішував 39-м.

У жіночому спринті кращий результат показала Віта Семеренко, яка посіла десяте місце.

1. Мартін Йегер (Швейцарія, 0+0), 27:19,2

2. Саід Карімулла Халілі (Росія, 0+0), +7,3

3. Йоханнес Кюн (Німеччина, 1+1), +15,3

…

6. Артем Прима (Україна, 0+1), +32,0

29. Богдан Цимбал (Україна, 1+1), +1:07,2

39. Артем Тищенко (Україна, 0+1), +1:31,6

74. Тарас Лесюк (Україна, 2+2), +2:34,6

96. Руслан Ткаленко (Україна, 3+1), +3:13,0

101. Андрій Доценко (Україна, 2+2), +3:28,1