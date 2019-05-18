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    Чемпіонат світу з хокею: американці громлять Данію і засмучують господарів (відео)

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    Алекс Дебрінкет закинув свої п'яту і шосту шайби на турнірі - Чемпіонат світу з хокею: американці громлять Данію і засмучують господарів (відео)
    Алекс Дебрінкет закинув свої п'яту і шосту шайби на турнірі
    IIHF

    «Зірково-смугасті» майже ґарантували собі місце в 1/4 фіналу

    Збірна США здобула свою четверту перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

    У матчі п’ятого туру групового турніру американці впевнено розгромили данців і майже ґарантували собі місце у чвертьфіналі.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    Данія — США — 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

    Шайби: 0:1 — Ватрано (Дерек Раян, Ганіфін), 10:34. 0:2 — Дебрінкет, (Патрік Кейн, Раян Сутер), 11:03. 0:3 — Клейтон Келлер (ван Рімсдайк, Раян Сутер), 14:24. 0:4 — Кріс Крайдер (Джек Г’юз, Акел), 18:49. 1:4 — Нік Олесен (Бау, Лаурідсен), 24:50. 1:5 — Дебрінкет (Патрік Кейн, Колін Вайт), 31:55. 1:6 — Ділан Ларкін (Дерек Раян), 33:17. 1:7 — Акел (Патрік Кейн, Дебрінкет, - більш.), 51:19

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    Воротарі: Сімон Нільсен (Ґалбрайт, 20:00) — Корі Шнайдер

    Кидки: 22 (8 + 9 + 5) — 26 (11 + 6 + 9)
    Штраф: 8 (2+ 0 + 6) — 10 (2 + 4 + 4)

    18 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 6 184 глядачі

    Після цієї перемоги американці мають 11 очок і посідають в групі А третє місце. Правда, канадці з дев’ятьма очками мають гру в запасі. Вище збірної США тільки Фінляндія (13 очок) і Німеччина (12), котра сьогодні о 17:15 власне й зустрічається з Канадою.

    Найголовніше для «зірково-смугастих», що вони залишили далеко позаду себе основних конкурентів за місце у чвертьфіналі — збірну Словаччини. Господарі мають сім очок і можуть сподіватися лише на осічки американців у двох заключних турах. Приміром, на те, що збірна США завтра, 19 травня, о о 17:15 не переграє Німеччину.

    Данія з п’ятьма очками після п’яти матчів посідає шосте місце у групі з восьми команд і ілюзій про чвертьфінал вже позбулася. Виліт скандинавам теж не загрожує. Команда грає за свій престиж. Наступний матч хлопці Гайнца Елерса проведуть 20 травня проти Канади.

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