Латвія зважено розібралася з Італією на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Крістерс Ґудлевскіс видав перший для себе на цьому турнірі шот-аут. Але це був, можливо, найлегший сухий матч у його кар'єрі jauns.lv

Балтійцям довго не вдавалося розпечатати воріт Андреаса Бернарда

Збірна Італії програла в суху, з загальним рахунком 0:20 усі три стартових матчі групового турніру на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

Правда, на цей раз італійці одного разу Крістерса Ґудлевскіса таки пробили. На табло навіть змінився рахунок, але після відео-перегляду судді зафіксували офсайд і взяття відмінили.

Італія — Латвія — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 — Робертс Букартс (Ріхардс Букартс, Ґінтс Мейя), 29:11. 0:2 — Мареніс (Ґеґеріс, Ральфс Фрейберґс), 38:14. 0:3 — Блюґерс (Рудольфс Бальцерс, Кенінс, - п.в.), 59:94

Воротарі: Андреас Бернард — Ґудлевскіс

Кидки: 15 (2 + 6 + 7) - 65 (21 + 31 + 13)

Штраф: 6 (4 + 0 + 2) - 2 (0 + 0 + 2)

14 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 5 532 глядачі

Латвія не могла розпечатати воріт Андреаса Бернарда доволі довго, до середини матчу. На момент, коли Робертс Букартс відкрив рахунок, статистика кидків була красномовною — 36:4.

Італія - Латвія. Робертс Букартс першою шайбою зняв внутрішню напругу поєдинку остаточно

Латвійці здобули свою другу перемогу на турнірі, поступившись лише збірній Швейцарії. Команда Боба Гартлі реально претендує на місце у чвертьфіналі. Але для цього треба забирати очки не лише в рівних собі, а й у потенційних лідерів.

16 травня у матчі четвертого туру латвійці зустрінуться з чехами, котрі теж мають дві перемоги і поразку. Італія завтра, 15 травня, зіграє зі збірною РФ, яка усі три стартових поєдинки виграла.