Швеція розгромила Норвегію на чемпіонаті світу з хокею



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Маріо Кемпе - один з тих, хто поліпшив особисту статистику завдяки розгрому норвежців IIHF

Після другого періоду, за рахунку 8:0 «Тре Крунор» зупинилися

З великим скрипом, але локальний рекорд 83-го чемпіонату світу з хокею наразі встояв. Перемога збірної Швейцарії з рахунком 9:0 над командою Італії залишається найкрупнішою на турнірі.

Правда, чинні чемпіони світу шведи в сьогоднішньому матчі з норвежцями не довели справу до двозначної переваги лише тому, що самі цього не захотіли. У заключному періоді «Тре Крунор» банально зупинилися і не стали добивати сусідів-скандинавів повноцінно.

Норвегія — Швеція — 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)

Шайби: 0:1 — Веннберґ (Вільям Нюландер), 00:39. 0:2 — Гьорнквіст (Екман-Ларссон, Вільям Нюландер), 06:40. 0:3 — Вільям Нюландер (Веннберґ), 18:22. 0:4 — Адріан Кемпе (Антон Ландер), 22:05. 0:5 — Гьорнквіст (Екман-Ларссон, Адам Ларссон), 25:54. 0:6 — Маріо Кемпе (Антон Ландер, Ерік Ґустафссон), 26:40. 0:7 — Веннберґ (Вільям Нюландер), 29:38. 0:8 — Луї Ерікссон (Еліас Лідгольм, Еліас Петтерссон) 38:40. 1:8 — Треттенес (Валькве Ольсен), 51:14. 1:9 — Лінблом (Вільям Нюландер, Антон Ландер, - більш.), 57:29

Воротарі: Гаукеланн (Генрік Гольм, 25:54) — Маркстрьом

Кидки: 17 (7 + 5 + 5) - 44 (15 + 22 + 7)

Штраф: 8 (0 + 4 + 4) - 16 (6 + 0 + 10)

13 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 8 850 глядачів

Завдяки голу і чотирьом результативним передачам у цій зустрічі в лідери серед бомбардирів чемпіонату вирвався Вільям Нюландер. Після трьох матчів у нього вісім очок (два голи і шість передач).

Норвежці ж на своє лихо ще й втратили одного з лідерів. Наприкінці другого періоду через травму покинув майданчик і більше в цьому матчі не грав Матіс Олімб.

Норвегія - Швеція. Шайба Александра Веннберґа на 41-й секунді поклала початок розгрому

Після трьох турів шведи мають дві перемоги і поразку. Лідирує в групі В Росія — три перемоги.

У четвертому поєдинку шведи 16 травня зіграють з австрійцями. Які обидва стартових матчі програли. Норвежці днем раніше гратимуть зі швейцарцями, які навпаки обидва перших поєдинки виграли.