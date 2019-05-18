Чемпіонат світу з хокею: Фінляндія пошкодувала Великобританію (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Так само як Югані Тирвайнен і Крістіан Куусела затиснули Роберта Лачовіца в локальному епізоді, збірна Фінляндії не дала продихнути суперникам з Великобританії загалом IIHF

Суомі перемогли аутсайдерів всього 5:0

Збірна Фінляндії одержала четверту перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

У п’ятому турі групового турніру Суомі, не надто напружуючись, перемогли безнадійних аутсайдерів з Великобританії. При цьому провідне атакувальне тріо фінів Какко — Маннінен — Песонен не здобуло жодного очка.

Фінляндія — Великобританія — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 — Раяла (Мікко Лехтонен, Олкінуора, - більш.), 20:24. 2:0 — Огтамаа (Тирвайнен, Велі-Матті Савінайнен), 25:08. 3:0 — Ківіранта (Міїка Койвісто, Тирвайнен), 34:59. 4:0 — Куусела (Велі-Матті Савінайнен, - п.в.), 57:27. 5:0 — Мікко Лехтонен (Йокігарю, - більш.), 59:49

Воротарі: Олкінуора — Бен Боунс

Кидки: 20 (7 + 6 + 7) — 27 (9 + 9 + 9)

Штраф: 12 (6+ 4 + 2) — 4 (0 + 2 + 2)

17 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 5 618 глядачі в

Фіни після п’яти турів мають чотири перемоги і поразку в овертаймі. Ліпше з чотирма перемогами у чотирьох матчах йдуть лише німці. 19 травня у шостому турі Суомі зустрічаються з аутсайдерами із Франції.

Великобританія має п’ять поразок. Наступний поєдинок команда Петера Расселла зіграє вже сьогодні, 18 травня. О 21:15 британці зіграють зі словаками, які виграли два матчі з п’яти.