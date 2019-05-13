Збірна США в овертаймі вирвала перемогу над фінами на чемпіонаті світу з хокею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шайба Ділана Ларкіна принесла американцям перемогу над фінами wxyz.com

Суомі здійснили камбек із 0:2, але поступилися у додатковий час

Збірна Фінляндії зазнала першої поразки на 83-му чемпіонаті світу з хокею, який триває цими днями у Словаччині. Перемігши канадців і господарів турніру, в третьому турі Суомі поступилися команді США. Правда, цю поразку в овертаймі можна списати радше на відсутність досвіду.

США — Фінляндія — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 — Бреді Шей (Дебрінкет, Акел), 00:50. 2:0 — Ґодро (Акел), 10:36. 2:1 — Гаррі Песонен (Сакарі Маннінен, Міїка Койвісто), 19:05. 2:2 — Оямякі (Сакарі Маннінен, Каскі, - більш.), 39:28. 3:3 — Ділан Ларкін (Квінн Г’юз, Клейтон Келлер), 63:47

Воротарі: Корі Шнайдер — Вегвіляйнен

Кидки: 29 (10 + 6 + 11 + 2) — 26 (9 + 6 + 11 + 0)

Штраф: 4 (0 + 4 + 0 + 0) — 2 (0 + 2 + 0 + 0)

13 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7 060 глядачів

Американці переграли суперників у першому періоді, але до гри Суомі за рахунку 0:2 повернулися за рахунок трохи, мабуть, шаленої шайби у виконанні Гаррі Песонена. Він прошив Корі Шнайдера кидком з гострого кута.

Саме Песонен створив підґрунтя, яке призвело й до другої шайби у ворота «зірково-смугастих». То його в неігровій ситуації штовхнув у спину Колін Вайт і отримав за це дві хвилини штрафу. Отримавши другу в матчі чисельну перевагу, фіни скористалися нею відмінно.

В третьому періоді жодні з команд відзначитися не вдалося, тож долю протистояння вирішував овертайм, який на цьому чемпіонаті команди грають у форматі «три на три». Там молодші і не такі досвідчені фіни виглядали гірше й закономірно пропустили від Ділана Ларкіна.

Для американців ця перемога — друга на чемпіонаті після стартової невдачі в зустрічі зі словаками і перемоги в другому турі над французами.

Наступний матч збірна США зіграє 15 травня проти аутсайдерів з Великобританії, а Фінляндія 16 травня гратиме проти Данії, яка у двох стартових поєдинках має перемогу і поразку.