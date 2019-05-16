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    Чемпіонат світу з хокею: Франція змогла розлютити Канаду (відео)

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    Дарнелл Нурс закинув одну з п'яти шайб у ворота дебютанта чемпіонатів світу Анрі Корентена Бюссе - Чемпіонат світу з хокею: Франція змогла розлютити Канаду (відео)
    Дарнелл Нурс закинув одну з п'яти шайб у ворота дебютанта чемпіонатів світу Анрі Корентена Бюссе
    IIHF

    Фаворити свого одначе не віддали

    Збірна Канади здобула свою третю перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею, який триває у Словаччині.

    У четвертому турі команда Алена Віньо впоралася з аутсайдерами французами, які попередні три матчі програли. При цьому після трьох закинутих шайб канадці розслабилися настільки, що дозволили супернику скоротити розрив до мінімуму. Втім, така прудкість французів тільки завела фаворитів. Вони швидко поновили перевагу в три голи і довели гру до перемоги.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    Канада — Франція — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

    Шайби: 1:0 — Ентоні Манта (Ші Теодор, Деймон Сіверсон, - подв. більш.), 08:19. 2:0 — Нурс (Маршессо, П’єр-Люк Дюбуа), 10:50. 3:0 — Сіреллі (Шон Кутюр’є, Сем Рейнгарт), 16:15. 3:1 — Дам’єн Флері (Шакіашвілі, Ґуттіґ, - більш.), 36:13. 3:2 — Антоні Реш, 42:55. 4:2 — Ентоні Манта, 48:36. 5:2 — Марк Стоун (Маршессо), 50:27

    Воротарі: Картер Гарт — Анрі Корентен Бюссе

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    Кидки: 46 (16 + 16 + 14) — 23 (2 + 12 + 9)
    Штраф: 8 (0+ 4 + 4) — 10 (4 + 2 + 4)

    15 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 4 519 глядачів

    Матч п’ятого туру Франція зіграє вже завтра, 17 травня. О 17:15 команда Філіпа Бозона гратиме з господарями турніру, збірною Словаччини, котра попри пристойну гру програла три з чотирьох стартових матчів.

    Канада наступний поєдинок проведе 18 травня проти лідерів групи А, команди Німеччини, яка усі чотири матчі виграла.

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