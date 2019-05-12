Чемпіонат світу з хокею: збірна США зігнала лють на Франції (відео)
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«Зірково-смугасті» здобули першу на турнірі перемогу
Збірна США здобула першу перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею.
Після несподіваної стартової поразки від господарів турніру словаків американці легко впоралися з французами, котрі вчора поступилися в серії буллітів данцям.
США — Франція — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
Шайби: 1:0 — Дебрінкет (ван Рімсдайк, Патрік Кейн, - більш.), 04:05. 2:0 — Ватрано (Акел, Арек Мартінес), 05:48. 3:0 — Дебрінкет, 06:04. 4:0 — Колін Вайт (Квінн Г’юз, Алек Мартінес), 33:56. 5:0 — Патрік Кейн (Ділан Ларкін, Адам Фокс), 35:52. 6:0 — Крайдер (Ділан Ларкін), 40:55. 6:1 — Антоні Реш (Велентен Клеро, Шарль Бертран), 46:36. 7:1 - Колін Вайт (Ватрано), 54:21
Воротарі: Тетчер Демко — Себастьян Юленен
Кидки: 42 (14 + 14 + 14) — 24 (4 + 12 + 8)
Штраф: 6 (0 + 0 + 6) — 6 (2 + 0 + 4)
11 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 4 960 глядачів
Тон у грі збірної США задавала перша ланка з парою оборонців Раян Сутер — Алек Мартінес і тріо нападників Алекс Дебрінкет — Ділан Ларкін — Патрік Кейн.
Завтра, 13 травня, о 17:15 американці гратимуть із лідерами групи А фінами. Французи 14 травня о 21:15 зустрінуться з німцями, які в стартовому турі здолали 3:1 британців.