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    Чемпіонат світу з хокею: збірна США зігнала лють на Франції (відео)

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    Один із найзірковіших гравців цього чемпіонату, американець Патрік Кейн закинув свою першу шайбу - Чемпіонат світу з хокею: збірна США зігнала лють на Франції (відео)
    Один із найзірковіших гравців цього чемпіонату, американець Патрік Кейн закинув свою першу шайбу
    IIHF

    «Зірково-смугасті» здобули першу на турнірі перемогу

    Збірна США здобула першу перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

    Після несподіваної стартової поразки від господарів турніру словаків американці легко впоралися з французами, котрі вчора поступилися в серії буллітів данцям.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    США — Франція — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

    Шайби: 1:0 — Дебрінкет (ван Рімсдайк, Патрік Кейн, - більш.), 04:05. 2:0Ватрано (Акел, Арек Мартінес), 05:48. 3:0Дебрінкет, 06:04. 4:0Колін Вайт (Квінн Г’юз, Алек Мартінес), 33:56. 5:0Патрік Кейн (Ділан Ларкін, Адам Фокс), 35:52. 6:0Крайдер (Ділан Ларкін), 40:55. 6:1 — Антоні Реш (Велентен Клеро, Шарль Бертран), 46:36. 7:1 - Колін Вайт (Ватрано), 54:21

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    11 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 4 960 глядачів

    Тон у грі збірної США задавала перша ланка з парою оборонців Раян Сутер — Алек Мартінес і тріо нападників Алекс Дебрінкет — Ділан Ларкін — Патрік Кейн.

    США - Франція. Патрік Кейн забиває свою першу шайбу на турнірі

    Завтра, 13 травня, о 17:15 американці гратимуть із лідерами групи А фінами. Французи 14 травня о 21:15 зустрінуться з німцями, які в стартовому турі здолали 3:1 британців.

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