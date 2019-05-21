Чемпіонат світу з хокею: Італія з різницею 4-48 відправила у нижчий дивізіон Австрію (відео)



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Підстави для радощів у італійців на цьому чемпіонаті з'явилися у найпотрібніший момент IIHF

Долю «матчу за життя» вирішила серія буллітів

Збірна Італії, яка стартових шість поєдинків на 83-му чемпіонаті світу з хокею програла з загальним рахунком 1:45, зберегла прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон 2020 року.

У заключному, сьомому турі групового турніру чемпіонату-2019 «Скуадра адзурра» грала із товаришами за нещастям, командою Австрії, яка теж програла всі поєдинки, але із помітно скромнішими рахунками. Через те фаворитами «матчу за життя» вважалися якраз австрійці.

Однак боротьба на льоду була доволі рівною і, мабуть, справедливо, що її долю вирішили булліти. З основних п’яти спроб опоненти реалізували по дві: відзначилися Константін Комарек і Александр Раухенвальд у австрійців і Анджело Мічелі і Марко Роза в італійців. Вирішальними виявилися другі додаткові булліти. Петер Шнайдер пробити Андреаса Бернарда не зміг, а Шейн Макмональє Давіда Кікерта переграв.

Австрія — Італія — 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 — Бардаро (Трівеллато), 09:59. 1:1 — Ґаналь (Унтервеґер), 11:25. 2:1 — Міхаель Раффль (Фабіо Гофер, Унтервеґер), 16:08. 2:2 — Сімон Костнер (Анджело Мічелі), 34:35. 3:2 — Марко Роза (Рамозер), 38:57. 3:3 — Міхаель Раффль (Фабіо Гофер), 41:45. 3:4 — Макмональє (вирішальний булліт)

Воротарі: Давід Кікерт — Андреас Бернард

Кидки: 41 (12 + 10 + 13 + 6) — 22 (9 + 5 + 6 + 2)

Штраф: 4 (0 + 2 + 2 + 0) — 6 (2 + 2 + 2 + 0)

20 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena

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Таким чином, збірна Італії зберегла прописку в елітному дивізіоні. Австрія складе компанію Франції, яка стала останньою в іншій групі і в сезоні-2020 гратиме в чемпіонаті світу в дивізіоні 1А.

Нагадаємо, що двох невдах цьогорічної світової першості в провідному ешелоні замінять збірні Казахстану і Білорусі.