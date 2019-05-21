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    Чемпіонат світу з хокею: Італія з різницею 4-48 відправила у нижчий дивізіон Австрію (відео)

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    Підстави для радощів у італійців на цьому чемпіонаті з'явилися у найпотрібніший момент - Чемпіонат світу з хокею: Італія з різницею 4-48 відправила у нижчий дивізіон Австрію (відео)
    Підстави для радощів у італійців на цьому чемпіонаті з'явилися у найпотрібніший момент
    IIHF

    Долю «матчу за життя» вирішила серія буллітів

    Збірна Італії, яка стартових шість поєдинків на 83-му чемпіонаті світу з хокею програла з загальним рахунком 1:45, зберегла прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон 2020 року.

    У заключному, сьомому турі групового турніру чемпіонату-2019 «Скуадра адзурра» грала із товаришами за нещастям, командою Австрії, яка теж програла всі поєдинки, але із помітно скромнішими рахунками. Через те фаворитами «матчу за життя» вважалися якраз австрійці.

    Однак боротьба на льоду була доволі рівною і, мабуть, справедливо, що її долю вирішили булліти. З основних п’яти спроб опоненти реалізували по дві: відзначилися Константін Комарек і Александр Раухенвальд у австрійців і Анджело Мічелі і Марко Роза в італійців. Вирішальними виявилися другі додаткові булліти. Петер Шнайдер пробити Андреаса Бернарда не зміг, а Шейн Макмональє Давіда Кікерта переграв.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    Австрія — Італія — 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0)

    Шайби: 0:1Бардаро (Трівеллато), 09:59. 1:1Ґаналь (Унтервеґер), 11:25. 2:1Міхаель Раффль (Фабіо Гофер, Унтервеґер), 16:08. 2:2Сімон Костнер (Анджело Мічелі), 34:35. 3:2Марко Роза (Рамозер), 38:57. 3:3 — Міхаель Раффль (Фабіо Гофер), 41:45. 3:4Макмональє (вирішальний булліт)

    Воротарі: Давід КікертАндреас Бернард

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    Кидки: 41 (12 + 10 + 13 + 6) — 22 (9 + 5 + 6 + 2)

    Штраф: 4 (0 + 2 + 2 + 0) — 6 (2 + 2 + 2 + 0)

    20 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena

    Австрія - Італія. Шайба Ентоні Бардаро подарувала італійцям надію з самого початку

    Таким чином, збірна Італії зберегла прописку в елітному дивізіоні. Австрія складе компанію Франції, яка стала останньою в іншій групі і в сезоні-2020 гратиме в чемпіонаті світу в дивізіоні 1А.

    Нагадаємо, що двох невдах цьогорічної світової першості в провідному ешелоні замінять збірні Казахстану і Білорусі.

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