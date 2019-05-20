Чемпіонат світу з хокею: Латвія продемонструвала вражаючу волю у матчі з чинними чемпіонами



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Робертс Букартс своїм хет-триком шокував шведів IIHF

Балтійці продемонстрували, як треба чіплятися за свій шанс

Збірна Латвії продемонструвала вражаючу волю до перемоги в матчі передостаннього туру групового турніру чемпіонату світу з хокею.

Напередодні матчу з чинними чемпіонами світу в балтійців залишалися мінімальні шанси на вихід до чвертьфіналу. Для цього вартувало вигравати обидва заключних матчі в основний час і сподіватися, що в останньому турі шведи програють росіянам. У такий розклад не вірив майже ніхто, але в якусь мить здалося, що диво реальне.

Латвійці двічі відігрувалися, а на початку третього періоду завдяки шайбі Яніса Якса вперше вийшли вперед. Шведи відповіли шайбами Антона Ландера і Патріка Гьорнквіста, але й це балтійців не знітило. Робертс Букартс рахунок зрівняв, зробивши в цьому матчі хет-трик.

Втім, оскільки Латвію влаштовувала лише перемога в основний час, вони не стали вдовольнятися почесною нічиєю і ґарантованим очком. Коли до завершення третього періоду залишилося дві хвилини, тренер Боб Гартлі замінив воротаря шостим польовим гравцем і спробував вирвати перемогу. Не вийшло, але Латвія, отримавши шайбу в порожні ворота, заслужила такою грою на овацію.

Швеція — Латвія — 5 : 4 ( 1 : 0 , 1 :1, 3 : 3 )

Шайби: 1:0 — Еліас Петтерссон (Ландескоґ, Еліас Лідгольм, - більш), 10:15. 1:1 — Робертс Букартс (Ріхардс Букартс, Ральфс Фрейберґс, - більш.), 29:35. 2:1 — Адріан Кемпе (Вільям Нюландер, Клінґберґ), 33:38. 2:2 — Робертс Букартс, - більш., 41:11. 2:3 — Яніс Якс (Ріхардс Букартс, Лауріс Дарзіньш), 43:42. 3:3 — Антон Ландер (Адріан Кемпе), 49:00. 4:3 — Патрік Гьорнквіст (Маттіас Екгольм, Вільям Нюландер), 50:09. 4:4 — Робертс Букартс (Індрашіс, Крістапс Сотнієкс), 56:36. 5:4 — Денніс Расмуссен, - п.в., 59:26

Воротарі: Генрік Лундквіст — Ґудлевскіс (Мерзлікінс, 58:07; Ґудлевскіс, 59:26)

Кидки: 35 (11 + 12 + 12) — 29 (4 + 13 + 12)

Штраф: 6 (0 + 4 + 2) — 6 (4 + 0 + 2)

20 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 085 глядачів

Швеція - Латвія. Друга шайба Робертса Букартса

Швеція після шести турів має 15 очок і посідає в групі В третє місце і в заключному турі, 21 травня о 21:15 зіграє з лідерами, збірною РФ, яка наразі не мала очкових втрат.

Латвія з шістьма очками залишається п’ятою. Правда, це місце доведеться відстоювати у заключному матчі з Норвегією, яка має такий же очковий доробок. Поєдинок теж відбудеться завтра, о 17:15.