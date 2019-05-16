Швеція гуманно розгромила Австрію на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Еліас Лідгольм у цій зустрічі закинув шайбу і віддав дві результативних передачі IIHF

Закинувши дев’ять шайб, «Тре Крунор» банально зупинилися

Чинні чемпіони світу шведи здобули свою третю перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

У поєдинку четвертого туру скандинави розгромили з рахунком 9:1 австрійців, які програли усі чотири матчі. При цьому, закинувши на початку третього періоду дев’яту шайбу, шведи відверто зупинилися. Вочевидь пожалівши суперника, фаворит не став добивати аутсайдера остаточно і навіть дав тому забити гол престижу.

Швеція — Австрія — 9:1 (5:0, 2:0,2:1)

Шайби: 1:0 — Ландескоґ (Еліас Петтерссон, Еліас Лідгольм), 01:09. 2:0 — Маркус Крюґер (Лінблом), 02:37. 3:0 — Вільям Нюландер (Веннберґ, Гьорнквіст), 05:41. 4:0 — Адам Ларссон (Вільям Нюландер), 07:32. 5:0 — Адріан Кемпе (Антон Ландер, Маттіас Екгольм, - 4х4), 14:39. 6:0 — Денніс Расмуссен (Маркус Крюґер, - менш.), 29:13. 7:0 — Еліас Лідгольм (Ландескоґ, Еліас Петтерссон), 33:22. 8:0 — Екман-Ларссон (Веннберґ, Гьорнквіст, - більш.), 42:40. 9:0 — Еліас Петтерссон (Еліас Лідгольм, Ландескоґ), 45:31. 9:1 — Міхаель Раффль (Фабіо Гофер, Маркус Шляхер), 47:46

Воротарі: Генрік Лундквіст — Штаркбаум

Кидки: 36 (15 + 7 + 14) - 22 (4 + 7 + 11)

Штраф: 8 (2 + 6 + 0) - 10 (8 + 0 + 2)

16 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 8 386 глядачів

Швеція - Австрія. Початок розгрому поклала шайба Ґабріеля Ландескоґа

У п’ятому турі шведи гратимуть зі швейцарцями, які стартових чотири поєдинки виграли. Австрія 19 травня зустрінеться з Чехією, яка виграла три з чотирьох поєдинків.