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    Швеція гуманно розгромила Австрію на чемпіонаті світу з хокею (відео)

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    Еліас Лідгольм у цій зустрічі закинув шайбу і віддав дві результативних передачі - Швеція гуманно розгромила Австрію на чемпіонаті світу з хокею (відео)
    Еліас Лідгольм у цій зустрічі закинув шайбу і віддав дві результативних передачі
    IIHF

    Закинувши дев’ять шайб, «Тре Крунор» банально зупинилися

    Чинні чемпіони світу шведи здобули свою третю перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

    У поєдинку четвертого туру скандинави розгромили з рахунком 9:1 австрійців, які програли усі чотири матчі. При цьому, закинувши на початку третього періоду дев’яту шайбу, шведи відверто зупинилися. Вочевидь пожалівши суперника, фаворит не став добивати аутсайдера остаточно і навіть дав тому забити гол престижу.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    Швеція — Австрія — 9:1 (5:0, 2:0,2:1)

    Шайби: 1:0 — Ландескоґ (Еліас Петтерссон, Еліас Лідгольм), 01:09. 2:0 — Маркус Крюґер (Лінблом), 02:37. 3:0 — Вільям Нюландер (Веннберґ, Гьорнквіст), 05:41. 4:0 — Адам Ларссон (Вільям Нюландер), 07:32. 5:0 — Адріан Кемпе (Антон Ландер, Маттіас Екгольм, - 4х4), 14:39. 6:0 — Денніс Расмуссен (Маркус Крюґер, - менш.), 29:13. 7:0 — Еліас Лідгольм (Ландескоґ, Еліас Петтерссон), 33:22. 8:0 — Екман-Ларссон (Веннберґ, Гьорнквіст, - більш.), 42:40. 9:0 — Еліас Петтерссон (Еліас Лідгольм, Ландескоґ), 45:31. 9:1 — Міхаель Раффль (Фабіо Гофер, Маркус Шляхер), 47:46

    Воротарі: Генрік Лундквіст — Штаркбаум

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    16 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 8 386 глядачів

    Швеція - Австрія. Початок розгрому поклала шайба Ґабріеля Ландескоґа

    У п’ятому турі шведи гратимуть зі швейцарцями, які стартових чотири поєдинки виграли. Австрія 19 травня зустрінеться з Чехією, яка виграла три з чотирьох поєдинків.

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