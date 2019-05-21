Чемпіонат світу з хокею: щоб уникнути зустрічі з Росією в 1/4, Німеччині довелося переграти Фінляндію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дубль Леона Драйзайтля, не виключено, допоможе німцям уникнути зустрічі з Росією у чвертьфіналі web.de

Тепер німцям треба вболівати за канадців у матчі проти американців

Збірна Німеччини здобула свою п’яту перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

У заключному, сьомому турі групового турніру німці трохи несподівано здолали фінів. Для Бундесманшафту ця перемога вкрай важлива, адже дає надію на місце вище четвертого в групі А. Це важливо, адже четверта команда з великою долею вірогідності зіграє у чвертьфіналі з фаворитами турніру, командою Росії.

Перемогу німцям приніс їх найзірковіший гравець Леон Драйзайтль, котрий у дебютному відрізку третього періоді допоміг своїй команді реалізувати більшість, а за хвилину до завершення основного часу гри вразив порожні ворота фінів, котрі намагалися відігратися і змінили воротаря на шостого польового гравця.

Фінляндія — Німеччина — 2 : 4 ( 1 : 1, 1: 1 , 0 : 2 )

Шайби: 1:0 — Гаррі Песонен (Мікко Лехтонен, Йокігарю, - більш.), 15:05. 1:1 — Марк Міхаеліс (Маттіас Плахта, Айзеншмід), 17:04. 2:1 — Тирвайнен (Оямякі), 24:07. 2:2 — Домінік Кагун (Леон Драйзайтль), 33:13. 2:3 — Леон Драйзайтль (Пфодерль, - більш.), 44:46. 2:4 — Леон Драйзайтль (п.в.), 59:00





Воротарі: Ланкінен — Ґрубауер

Кидки: 41 (15 + 11 + 15) — 21 (3 + 7 + 11)

Штраф: 4 (2 + 0 + 2) — 8 (4 + 2 + 2)

21 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 6 685 глядачів

Фінляндія - Німеччина. Шайба Домініка Кагуна допомогла німцям вдруге у цьому матчі відігратися

Німці набрали 15 очок і вийшли на поточне третє місце у групі А. Стільки ж набрала Канада, але її Бундесманшафт не обійде через поразку в очному поєдинку. Залишитися третьою німцям допоможе перемога канадців над американцями в заключному матчі групового турніру, але тільки в основний час.

Фіни наразі продовжують лідирувати — 16 очок. Але першими вони не залишаться ґарантовано. Друге місце Суомі посядуть у тому разі, якщо протистояння Канада — США завершиться перемогою «Кленових листків» або звитягою американців в основний час. Перемога «зірково-смугастих» в овертаймі відкине фінів відразу на третє місце.