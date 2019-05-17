Чемпіонат світу з хокею: словаки з легкістю впоралися з французами (відео)



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Після шайби Лібора Гудачека словаки повели 3:0 IIHF

Господарі зберігають примарні шанси на вихід у чвертьфінал

Збірна Словаччини здобула свою другу перемогу на домашньому чемпіонаті світу з хокею.

У п’ятому турі групового турніру команда Крейґа Ремзі впоралася з французами.

Франція — Словаччина — 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

Шайби: 0:1 — Панік (Лантоші, Секера, - більш.), 13:25. 0:2 — Сукель (Мартін Фехерварі, Томаш Татар), 19:10. 0:3 — Гудачек (Панік, Ерік Чернак, - більш.), 25:31. 1:3 — Манавян (Екфей, Шарль Бертран), 32:16. 2:3 — Тексьє (Шакіашвілі, Дам’єн Флері, - більш.), 35:09. 2:4 — Ерік Чернак (Панік, Томаш Татар), 40:19. 2:5 — Міхал Чайковскі (Давід Буч, - менш.), 42:41. 2:6 — Ладислав Надь (Дано, Маринчин, - більш.), 45:41. 3:6 — Антоні Реш (Тексьє, Дам-Малька), 57:50

Воротарі: Флорян Арді (Анрі Корентен Бюссе, 45:41) — Патрік Рибар

Кидки: 20 (7 + 6 + 7) — 27 (9 + 9 + 9)

Штраф: 12 (6+ 4 + 2) — 4 (0 + 2 + 2)

16 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7 440 глядачів

Після п’яти турів збірна Словаччини має шість очок і посідає п’яте місце в групі А. Від американців, які ідуть четвертими і мають гру в запасі, господарі відстають на два пункти. Команда Крейґа Ремзі здатна перемогти у заключних поєдинках групового турніру Великобританію і Данію, але сподіватися, що очки почнуть тотально губити їхні конкуренти за місце в четвірці складно.

Наступний матч господарі зіграють завтра, 18 травня. О 21:15 вони зустрінуться з Великобританією, яка чотири попередніх поєдинки програла.

Франція має перемогу і чотири поразки. Правда, данцям команда Філіппа Бозона програла по буллітах. Відповідно чотириочковий доробок дає їм комфортну впевненість у тому, що місце в еліті вдасться зберегти. У британців наразі очків немає. 19 травня Франція зіграє з Фінляндією, яка виграла три з чотирьох матчів і посідає в таблиці групи А друге місце слідом за німцями.