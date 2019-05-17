Норвегія виграла матч за життя на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Крістіан Булль (у центрі) не лише зробив хет-трик, але й допомагав захищати ворота своєму голкіперу Генрікові Гольму IIHF

Скандинави зробили вагомий крок на шляху до збереження прописки в елітному дивізіоні

Збірна Норвегії виграла свій перший матч на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

У п’ятому турі скандинави у важкому поєдинку обіграли іншу команду, яка стартових чотири поєдинки програла — австрійців. При цьому ще в середині третього періоду після шайби Константіна Комарека рахунок був рівним. Однак підопічні Петтера Торесена швидко поновили свою перевагу і довели один з ключових для себе матчів турніру до перемоги.

Героєм зустрічі став оборонець «Сторгамара» Крістіан Булль, який зробив хет-трик.

Австрія — Норвегія — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Шайби: 0:1 — Крістіан Булль (Тобіас Ліндстрьом), 02:01. 1:1 — Петер Шнайдер (Домінік Гайнріх, Константін Комарек, - подв. більш.), 22:08. 1:2 — Йоганнес Йоганнесен (Валькве Ольсен, Андреас Мартінсен), 36:42. 2:2 — Константін Комарек (Паллестранґ, Петер Шнайдер), 49:37. 2:3 — Райхенберґ (Міхаель Гаґа Голос), 50:33. 2:4 — Крістіан Булль (Матіс Олімб, Райхенберґ), 53:22. 3:4 — Домінік Гайнріх (Петер Шнайдер, Цверґер), 59:09. 3:5 — Крістіан Булль (Тобіас Ліндстрьом, - п.в.), 59:17

Воротарі: Штаркбаум — Генрік Гольм

Кидки: 33 (11 + 11 + 11) — 30 (11 + 8 + 11)

Штраф: 4 (2 + 0 + 2) — 8 (2 + 4 + 2)

16 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 8 196 глядачів

Австрія - Норвегія. перша з трьох шайб Крістіана Булла

Норвегія з трьома очками вийшла на шосте місце в групі В. Австрія шанс на порятунок ще має. Наразі так само з нулем у графі «очки» йде Італія.

Вже завтра, 18 травня, о 17:15 норвежці зіграють з італійцями. Австрія у неділю, 19 травня, зустрінеться з Чехією, яка виграла три з чотирьох стартових матчів.