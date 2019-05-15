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    Чемпіонат світу з хокею: Швейцарія відпочила в матчі з Австрією (відео)

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    Юний Філіпп Курашев закинув свою першу шайбу на турнірі - Чемпіонат світу з хокею: Швейцарія відпочила в матчі з Австрією (відео)
    Юний Філіпп Курашев закинув свою першу шайбу на турнірі
    secondcityhockey.com

    Команда Патріка Фішера виграла третій матч із трьох

    Збірна Швейцарії разом із командою РФ очолили групу В на 83-му чемпіонаті світу з хокею. Щойно підопічні Патріка Фішера в економ-режимі, не надто напружуючись, переграли 4:0 Австрію.

    Ця гра розтяглася на зайвих хвилин 15 через те, що під час ігрового зіткнення біля борту хокеїсти розбили захисне скло. 

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    Швейцарія — Австрія — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

    Шайби: 1:0 — Кевін Фіала (Гішир, Праплан), 19:27. 2:0 — Йозі (Лоффель, Сімон Мозер), 53:02. 3:0 — Курашев (Гішир, - більш.), 58:34. 4:0 — Андріґетто (Рафаель Діас, Праплан, - подв. більш.), 59:47

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