Чемпіонат світу з хокею: Швейцарія відпочила в матчі з Австрією (відео)



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Юний Філіпп Курашев закинув свою першу шайбу на турнірі secondcityhockey.com

Команда Патріка Фішера виграла третій матч із трьох

Збірна Швейцарії разом із командою РФ очолили групу В на 83-му чемпіонаті світу з хокею. Щойно підопічні Патріка Фішера в економ-режимі, не надто напружуючись, переграли 4:0 Австрію.

Ця гра розтяглася на зайвих хвилин 15 через те, що під час ігрового зіткнення біля борту хокеїсти розбили захисне скло.

Швейцарія — Австрія — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 1:0 — Кевін Фіала (Гішир, Праплан), 19:27. 2:0 — Йозі (Лоффель, Сімон Мозер), 53:02. 3:0 — Курашев (Гішир, - більш.), 58:34. 4:0 — Андріґетто (Рафаель Діас, Праплан, - подв. більш.), 59:47

Воротарі: Берра — Давід Кіккерт

Кидки: 45 (9 + 6 + 14) - 18 (22 + 4 + 8)

Штраф: 18 (4 + 0 + 14) - 28 (4 + 4 + 20)

14 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 4 488 глядачів

Швейцарія - Австрія. Роман Йозі відкриває рахунок у матчі

У четвертому турі через півдоби, 15 травня о 17:15 швейцарці гратимуть проти ще одного аутсайдера із Норвегії, який, як і Австрія, має три поразки в трьох матчах. Австрійці 16 травня зустрінуться зі шведами.