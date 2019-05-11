Чемпіонат світу з хокею: Данія пропустила з центру, але перемогла Францію



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Після шайби Маркуса Лаурідсена наприкінці першого періоду данці вели ще в основний час IIHF

Команди, яким передбачають боротьбу за виживання в елітному дивізіоні, влаштували вражаючу перестрілку

Збірна Данії поступалася 2:4, але перемогла французів у серії буллітів у стартовому для обох команд матчі на чемпіонаті світу-2019 з хокею.





Данія — Франція — 5:4 Б (2:1, 1 : 3 , 1:0, 0:0 )

Шайби: 0:1 — Шарль Бертран (Валентен Клеро, Екфей, - більш.), 08:55. 1:1 — Сторм (4х4), 19:06. 2:1 — Лаурідсен (Сторм, Єспер Єнсен, - більш.), 19:56. 2:2 — Дам-Малька, 24:08. 2:3 — Дам'єн Флері, 32:21. 2:4 — Валентен Клеро (Антоні Реш, Бозон, - більш.), 33:55. 3:4 — Ларс Еллер (Бедкер), 35:29. 4:4 — Єспер Єнсен (Ніклас Єнсен, Ніколай Мейєр), 46:34. 5:4 — Сторм (переможний булліт)

Воротарі: Себастьян Дам — Флорян Арді

Кидки: 38 (13 + 14 + 8 + 3) — 28 (4 + 12 + 9 + 3)

Штраф: 8 (4 + 2 + 2 + 0) — 8 (4 + 0 + 4 + 0)

11 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 6 190 глядачів

У другому періоді скандинави поступалися 2:4 після того, як слабкий відрізок видав їхній воротар Себастьян Дам. Спершу він проморгав кидок Олів’є Дама-Мальки від червоної лінії, а невдовзі не найліпшим чином відбив кидок від синьої й Дам'єн Флері, зігравши на добиванні, спрямував шайбу в сітку.





Втім, данці відігралися й перевели гру в овертайм, перший в історії чемпіонатів світу у форматі «три на три». Закинути жодна з команд не змогла, хоча й моментів суперники мали вдосталь.

Долю зустрічі вирішила серія буллітів, яку данці виграли 3:2. Вирішальний кидок закинув Фредерік Сторм.

Після вчорашніх матчів лідирують у групі А Словаччина і Фінляндія, які в стартовий день чемпіонату трохи несподівано перемогли збірні США і Канади.

Сьогодні о 17:15 заключний матч у цій вісімці зіграють німці з британцями. Завтра, 12 травня, Франція о 13:15 гратиме з командою США, а Данія о 17:15 - з Німеччиною.