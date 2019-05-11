Чемпіонат світу з хокею: срібні призери Олімпіади ледь здолали британців
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Розсилка
Збірна Німеччини лише в заключному періоді дотиснула команду Великобританії
Німеччина – Великобританія – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Шайби: 1:0 – Мориц Зайдер (Яннік Зайденберг), 39:21. 1:1 – Майк Хеммонд, 43:36. 2:1 – Ясін Еліз (Маттіас Плахта), 50:39. 3:1 – Леон Драйзайтль (Маттіас Плахта, Маркус Айзеншмід), 52:03.
Воротарі: Матіас Нідербергер – Бен Боунс
Кидки: 35 (10, 15, 10) – 17 (4, 7, 6)
Штраф: 2 (2, 0, 0) - 4 (2, 0, 2)
11 травня. Кошице (Словаччина).
Збірна Німеччини в статусі срібного призера останньої зимової Олімпіади в корейському Пхьончхані грала проти набагато скромнішої Великобританії.
Однак суперники нав'язали номінальним фаворитам в'язку боротьбу. То ж у першій 20-хвилинці ворота обох команд залишилися цілими.
Лише наприкінці другого періоду німці відкрили рахунок.
Та третій період почався з шайби у відповідь від британців.
Лише після цього німці достатньо розізлилися, аби все ж схилити перебіг подій на свою користь.
Уже 12 травня Німеччина гратиме проти Данії. Британці того ж дня зустрічаються з Канадою.