Чемпіонат світу з хокею: срібні призери Олімпіади ледь здолали британців



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Німеччина пропустила в матчі чемпіонату світу проти Великобританії Фейсбук

Збірна Німеччини лише в заключному періоді дотиснула команду Великобританії

Німеччина – Великобританія – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – Мориц Зайдер (Яннік Зайденберг), 39:21. 1:1 – Майк Хеммонд, 43:36. 2:1 – Ясін Еліз (Маттіас Плахта), 50:39. 3:1 – Леон Драйзайтль (Маттіас Плахта, Маркус Айзеншмід), 52:03.

Воротарі: Матіас Нідербергер – Бен Боунс

Кидки: 35 (10, 15, 10) – 17 (4, 7, 6)

Штраф: 2 (2, 0, 0) - 4 (2, 0, 2)



11 травня. Кошице (Словаччина).

Збірна Німеччини в статусі срібного призера останньої зимової Олімпіади в корейському Пхьончхані грала проти набагато скромнішої Великобританії.

Однак суперники нав'язали номінальним фаворитам в'язку боротьбу. То ж у першій 20-хвилинці ворота обох команд залишилися цілими.

Лише наприкінці другого періоду німці відкрили рахунок.

Та третій період почався з шайби у відповідь від британців.

Лише після цього німці достатньо розізлилися, аби все ж схилити перебіг подій на свою користь.

Уже 12 травня Німеччина гратиме проти Данії. Британці того ж дня зустрічаються з Канадою.