Чемпіонат світу з хокею: Латвія зломила опір Австрії (відео)



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Латвійці таки дотиснули австрійців IIHF

Латвійці в третьому періоді закинули чотири шайби в ворота счуперника

Латвія – Австрія – 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Шайби: 0:1 – Міхаель Раффль (Александр Паллестранг, Рафаель Хербургер), 14:39. 1:1 – Рудольф Балцерс (Лаурис Дарзиньш, Ральф Фрейсбергс), 15:21. 2:1 – Лаурис Дарзиньш (Рудольф Балцерс, Теодор Блюгерс), 40:23. 3:1 – Родріго Аболс (Рудольф Балцерс), 44:20. 4:1 – Гінтс Мейя (Оскар Цибульскіс, Теодор Блюгерс), 47:16. 4:2 – Рафаель Хербургер (Фабіо Хофер, Домінік Цвергер), 55:44. 5:2 – Рональд Кениньш (Рудольф Балцерс), 56:00.

Воротарі: Кристерс Гудлевскис – Давид Кіккерт

Кидки: 39 (13, 10, 16) – 18 (6, 5, 7)

Штраф: 6 (2, 0, 4) - 35 (25, 4, 6)



11 травня. Братислава (Словаччина).

Дві перші чверті латвійці з автрійцями вели фактично рівну боротьбу. Австрійці навіть змусили латвійців відігруватися в першому періоді. Втім ті швидко справилися.

Австрійці за першу чверть заробили 25 хвилин штрафу. Хоча суперники не сповна скористалися цим. Лише обмінялися закинутими шайбами.

Другий період взагалі пройшов всуху. І лише в заключній 20-хвилинці балтійці таки розкатали збірну Австрії.

Найкращі моменти матчу Латвія - Австрія

У наступному турі Латвія грає 12 травня проти Швейцарії, а Австрія того ж дня проти Росії.