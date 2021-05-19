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    Чемпіонки України після перемоги влаштували танцювальний флешмоб

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    Львівські гандболістки всьоме стали чемпіонками країни - Чемпіонки України після перемоги влаштували танцювальний флешмоб
    Львівські гандболістки всьоме стали чемпіонками країни
    Фото з відкритих джерел

    Львівська «Галичанка» всьоме стала найсильнішою гандбольною командою країни

    Матчами заключних турів у Львові (група А) та Херсоні (група Б) завершився чемпіонат жіночої гандбольної Суперліги України.

    Усьоме в історії золото чемпіонату завоювала «Галичанка». Львівська команда достроково гарантувала собі перше місце, але в останньому турі перед своїми уболівальниками не дозволила собі грати упівсили і здобула перемоги над обома суперниками по групі «А» – «Реалом» (36:19) та «Карпатами» (31:24). Срібло Суперліги завоювали «Карпати». Їхня боротьба з миколаївським «Реалом» за друге місце стала окрасою всього сезону. Зрештою конкуренток розділило лише одне очко.

    Після завершення туру у Львові відбулась яскрава церемонія нагородження. Її родзинкою став танцювальний флешмоб, який влаштували гандболістки «Галичанки».

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    Теги: гандбол ГК «Галичанка» (Львів)
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    Чемпіонки України після перемоги влаштували танцювальний флешмоб