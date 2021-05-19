Київське «Динамо» позбавилося одного легіонера

Румунський півзахисник Тудор Белуце

Тудор Белуце залишає «Динамо». Кияни вирішили не продовжувати співпрацю з 22-річним румунським півзахисником, який повертається до англійського «Брайтона».

Белуце приєднався до столичного клубу в жовтні минулого року, підписавши контракт до кінця сезону. Гравцю молодіжної збірної Румунії не вдалося закріпитися в складі біло-синіх: на його рахунку всього 11 проведених на полі у складі киян хвилин (2 – в Лізі чемпіонів і 1 – в українській Прем’єр-лізі).

Тудор вийшов на заміну в Лізі чемпіонів в гостьовому матчі з «Ференцварошем». Його позиційна помилка коштувала «Динамо» 1,8 мільйона євро преміальних: гравець залишився останнім під час, коли команда робила штучне положення «поза грою».

Згодом він травмувався і більше на полі не з’являвся.

Тим часом тренер киян Мірча Луческу розповів, коли замислився про «Динамо», і став амбасадором збірної України.



